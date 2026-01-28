من أسوان للقناة، السيرة الذاتية لمدير تعليم بورسعيد الجديد محمود بدوي (صور)

18 حجم الخط

تقلد محمود بدوي أحد القيادات التنفيذية بوزارة التربية والتعليم، منصب مدير لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد خلفًا للأستاذ طاهر الغرباوي مدير المديرية بالمحافظة السابق.

واستقبل محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم بمقر مكتبه بديوان المديرية عددا من قيادات التعليم بديوان عام الوزارة والإدارات التعليمية ومديري المدارس والإعلاميين، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام قيادة منظومة التعليم بالمحافظة بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام.

وقدمت الوفود التهنئة بمناسبة توليه حقبة جديدة للتعليم بالمحافظة، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه وتحقيق مزيد من التطوير والارتقاء بالعملية التعليمية.

ويتمتع محمود بدوي بخبرة مهنية ممتدة في مجالات التعليم والإدارة التربوية، تدرج خلالها في عدد من المناصب التعليمية والقيادية، بما أسهم في دعم وتطوير المنظومة التعليمية.

وتستعرض ڤيتو خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لمدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الجديد.

حاصل على ليسانس الآداب والتربية شعبة اللغة العربية عام 1992.

بدأ مسيرته الوظيفية بالعمل معلمًا للغة العربية عام 1992.

في عام 2009، تم تكليفه بالعمل عضوًا بإدارة المتابعة وتقويم الأداء المركزية، حيث شارك في متابعة الأداء المؤسسي وتقويم العملية التعليمية.

في عام 2014 تولى منصب مدير مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية بنين ببورفؤاد.

تم تكليفه بمنصب مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزية بتعليم بورسعيد عام 2016.

شغل منصب مدير إدارة التوجيه الفني عام 2019.

تولى منصب مدير إدارة بورفؤاد التعليمية عام 2021، حيث قاد العمل الإداري والتعليمي بالإدارة.

في عام 2022، صدر القرار بتكليفه مديرًا عامًا للتعليم العام ببورسعيد، تقديرًا لخبراته المهنية وقدراته القيادية، كما تم إسناد ملف التعليم بمحافظة أسوان وكيلًا لوزارة التربية والتعليم عام 2024.

