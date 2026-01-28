الأربعاء 28 يناير 2026
حوادث

تجديد حبس 10 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

جدد قاضي المعارضات بالجيزة، حبس 10 متهمين؛ 7 رجال و3 سيدات، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات، لـ 8 منهم لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي، وذلك بنطاق محافظة الجيزة.

وأسفرت التحريات عن ضبط 13 حدثًا من المعرضين للخطر، حال إجبارهم على بيع السلع والتسول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارسة هذا النشاط الإجرامي.

 

إجراءات قانونية وحماية الأطفال

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال المجني عليهم لأهاليهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية، حفاظًا على مستقبلهم وسلامتهم.

عقوبة جريمة التسول طبقا للقانون

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بـ السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

