نجم وست هام على أعتاب العودة إلى فلامنجو خلال الميركاتو الشتوي

أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، على منصة “إكس”، أن البرازيلي لوكا باكيتا نجم وست هام يونايتد على أعتاب العودة إلى فلامنجو خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال: "عاجل.. اكتمل انتقال لوكاس باكيتا إلى فلامنجو عبر صفقة قياسية بقيمة 42 مليون يورو".

وأضاف: "وافق وست هام على العرض بعد تواصل مباشر اليوم مع خوسيه بوتو، مدير فلامنجو، وسيسافر باكيتا في وقت لاحق من اليوم إلى البرازيل.

واختتم خبير الانتقالات: "سيعود باكيتا إلى منزله عبر عقد لمدة خمس سنوات".


وطلب باكيتا، الذي يتبقى في عقده مع النادي اللندني 18 شهرًا، العودة إلى البرازيل خلال الشهر الجاري، وقد توصل بالفعل إلى اتفاق على الشروط الشخصية مع فلامنجو.

ويملك الدولي البرازيلي، الذي انضم إلى وست هام في صيف 2022 قادمًا من ليون، 4 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيقا بشأن المراهنات مع باكيتا في أغسطس 2023 أوقف انتقال اللاعب بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي، وحرمه من فرصة اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا والمشاركة في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ذلك الموسم.

