الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بتروجت في الدوري الممتاز

الزمالك
الزمالك
18 حجم الخط

استقر معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بتروجت اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز

 

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بتروجت

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عبدالرحيم إيشو وحسام عبد المجيد ومحمود الونش ومحمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا أو محمد السيد،  محمد إسماعيل.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، شيكو بانزا، عدي الدباغ

 

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك وبتروجت اليوم الأربعاء 28 يناير، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

ترتيب الزمالك وبتروجت في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

الزمالك يتعادل مع المصري 

وكان فريق الزمالك قد تعادل مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك بتروجت الممتاز مباراة الزمالك وبتروجت الدوري المصري

مواد متعلقة

موعد مباراة المصري وسيراميكا في الدوري والقناة الناقلة

بعد واقعة السكين، تشيلسي يحذر جماهيره من ألتراس نابولي قبل مواجهة الليلة

موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري والقنوات الناقلة

مدرب الملكي ينصح بيلينجهام بضرورة التوقف عن الركض

مواجهة شرسة الليلة بين سيراميكا والمصري في الدوري

بيراميدز يسعى لمطاردة سيراميكا على قمة الدوري بمواجهة الجونة اليوم

باسكال فيري يزين قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بالدوري

طرح 10 آلاف تذكرة لمباراة المصري والزمالك في الكونفدرالية
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

موعد مباراة المصري وسيراميكا في الدوري والقناة الناقلة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

العلماء أعلنوا خطرا عالميا داهما واقتراب ساعة يوم القيامة، توفيق عكاشة: حذرت منذ 12 سنة

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية