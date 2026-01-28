الأربعاء 28 يناير 2026
رياضة

موعد مباراة المصري وسيراميكا في الدوري والقناة الناقلة

المصري
المصري
18 حجم الخط

يلتقي فريقا المصري وسيراميكا كليوباترا  اليوم الأربعاء في مواجهة شرسة ومثيرة، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من المرحلة الأولى لـ الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري وسيراميكا

وتنطلق مباراة فريقا المصري وسيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم على ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من المرحلة الأولى لـ الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة المصري وسيراميكا عبر قناة اون تايم سبورت 1 الناقل الحري للبطولة المحلية.

المصري ضد سيراميكا

ومن المنتظر أن تأتي مواجهة سيراميكا متصدر جدول الدوري والمصري البورسعيدي الساعي للدخول إلى المربع الذهبي قوية وشرسة بين الفريقين.

 يطمح المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي إلى تحقيق الفوز وتقديم مباراة تليق بطموحات جماهيره، في حين يتطلع علي ماهر المدير الفني لسيراميكا إلى حصد الثلاث نقاط لمواصلة الانفراد بصدارة الدوري.

ويتصدر سيراميكا جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل المصري المركز السادس برصيد 20 نقطة جمعها من 12 مباراة. 

طاقم تحكيم مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

محمد معروف، حكمًا للساحة.
أحمد حسام طه، مساعد حكم أول.
حامد الشحات، مساعد حكم ثان.
محمود حسين، حكمًا رابعًا.
مصطفى مدحت، حكم تقنية الفيديو.
محمد عزازي، مساعد حكم تقنية الفيديو.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي أمام وادي دجلة

1 سيراميكا كليوباترا  32 نقطة ( 14 مباراة)
2 بيراميدز 27 نقطة ( 12 مباراة )
3 الأهلي 26 نقطة ( 13 مباراة )
4 وادي دجلة  23 نقطة ( 15 مباراة )
5 الزمالك  22 نقطة ( 12 مباراة )
6 المصري  20 نقطة ( 12 مباراة )
7 زد  20 نقطة ( 14 مباراة )
8 إنبي 19 نقطة ( 12 مباراة )
9 سموحة  19 نقطة ( 13 مباراة )
10 بتروجيت  19 نقطة ( 14 مباراة )
11 الجونة  18 نقطة ( 13 مباراة )
12 البنك الأهلي 13 17 نقطة
13 مودرن سبورت 13 17 نقطة
14 غزل المحلة  16 نقطة ( 14 مباراة )
15 المقاولون العرب  13 نقطة ( 15 مباراة)
16 حرس الحدود  13 نقطة ( 14 مباراة )
17 فاركو  12 نقطة ( 14 مباراة )
18 طلائع الجيش  11 نقطة  ( 14 مباراة )
19 كهرباء الإسماعيلية 15 11 نقطة  ( 15 مباراة )
20 الإسماعيلي  10 نقاط ( 14 مباراة )
21 الاتحاد السكندري  8 نقاط  ( 14 مباراة)
 

الجريدة الرسمية