الطائرة، أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، جدول مباريات بطولة كأس السوبر المصري للآنسات .

ومن المقرر أن تُقام المباريات على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 13 فبراير حتى 16 من الشهر ذاته.

اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات بطولة كأس السوبر للآنسات

وجاء جدول البطولة كالتالي:

الجولة الأولى - الجمعة 13 فبراير

وادي دجلة x الأهلي في الساعة السادسة مساءً.

سبورتنج x الزمالك في الساعة الثامنة مساءً.

الجولة الثانية - السبت 14 فبراير

الزمالك x وادي دجلة في الساعة السادسة مساءً.

الأهلي x سبورتنج في الساعة الثامنة مساءً.

الجولة الثالثة - الاثنين 16 فبراير

سبورتنج x وادي دجلة في الساعة الخامسة مساءً.

الأهلي x الزمالك في الساعة السابعة مساءً.

