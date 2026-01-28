الأربعاء 28 يناير 2026
فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك والمصري المقرر لها الأول من فبراير المقبل بالجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.
 

موعد مباراة المصري والزمالك بالكونفيدرالية

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الزمالك  في التاسعة مساء الأحد القادم الموافق الأول من فبراير ضمن لقاءات الجولة الرابعة  من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.


طاقم تحكيم جزائري لمباراة المصري والزمالك بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الرابعة   من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الزمالك  والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد القادم الموافق الأول من فبراير.


 يضم الطاقم  الذي ينتمي إلى دولة الجزائر   كل من لطفي بوكواسة حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول حمزة بوزيت، ومساع​د الحكم الثاني ياسين ورد بن سلامة  ، فيما يتولى ​حسام بن يحيى مهام الحكم الرابع.


بينما يتولى الليبي  جمال سالم  مهام مراقب المباراة، فيما تم إسناد مهام منسق المباراة إلى الجامبي مصطفى جالو،  ويتولى التونسي سعيد كردي مهام مراقب الحكام، وتقوم التونسية نورس الشرني بمهام المنسق الإعلامي للمباراة، ويتولى النيجيري  اوكي اوبي مهام المنسق الأمني للمباراة.

