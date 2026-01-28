فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

18 حجم الخط

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك والمصري المقرر لها الأول من فبراير المقبل بالجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.



فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك والمصري

موعد مباراة المصري والزمالك بالكونفيدرالية

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الزمالك في التاسعة مساء الأحد القادم الموافق الأول من فبراير ضمن لقاءات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.



طاقم تحكيم جزائري لمباراة المصري والزمالك بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الزمالك والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد القادم الموافق الأول من فبراير.



يضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الجزائر كل من لطفي بوكواسة حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول حمزة بوزيت، ومساع​د الحكم الثاني ياسين ورد بن سلامة ، فيما يتولى ​حسام بن يحيى مهام الحكم الرابع.



بينما يتولى الليبي جمال سالم مهام مراقب المباراة، فيما تم إسناد مهام منسق المباراة إلى الجامبي مصطفى جالو، ويتولى التونسي سعيد كردي مهام مراقب الحكام، وتقوم التونسية نورس الشرني بمهام المنسق الإعلامي للمباراة، ويتولى النيجيري اوكي اوبي مهام المنسق الأمني للمباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.