ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبتروجت

ترتيب الدوري المصري، تشهد بطولة الدوري المصري الممتاز ثلاثة مباريات مهمة اليوم الاربعاء قد تغير من ترتيب جدول الدوري الممتاز.

ويلتقي اليوم الزمالك ضد بتروجيت، وبيراميدز نظيره الجونة، وايضا المصري ضد سيراميكا كليوباترا

فاز الأهلي أمام دجلة 3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس بإستاد القاهرة لحساب الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة معززا تواجده في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه أمام وادي دجلة في الجولة الـ 16 من الدوري.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الاربعاء

1 سيراميكا كليوباترا 32 نقطة ( 14 مباراة)

2 بيراميدز 27 نقطة ( 12 مباراة )

3 الأهلي 26 نقطة ( 13 مباراة )

4 وادي دجلة 23 نقطة ( 15 مباراة )

5 الزمالك 22 نقطة ( 12 مباراة )

6 المصري 20 نقطة ( 12 مباراة )

7 زد 20 نقطة ( 14 مباراة )

8 إنبي 19 نقطة ( 12 مباراة )

9 سموحة 19 نقطة ( 13 مباراة )

10 بتروجيت 19 نقطة ( 14 مباراة )

11 الجونة 18 نقطة ( 13 مباراة )

12 البنك الأهلي 13 17 نقطة

13 مودرن سبورت 13 17 نقطة

14 غزل المحلة 16 نقطة ( 14 مباراة )

15 المقاولون العرب 13 نقطة ( 15 مباراة)

16 حرس الحدود 13 نقطة ( 14 مباراة )

17 فاركو 12 نقطة ( 14 مباراة )

18 طلائع الجيش 11 نقطة ( 14 مباراة )

19 كهرباء الاسماعيلية 15 11 نقطة ( 15 مباراة )

20 الإسماعيلي 10 نقاط ( 14 مباراة )

21 الاتحاد السكندري 8 نقاط ( 14 مباراة)





مواعيد مباريات الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز



الثلاثاء 27 يناير

الأهلي ضد وادي دجلة - 5 مساءً - ستاد القاهرة (3-1)

الأربعاء 28 يناير

الزمالك ضد بتروجت - 5 مساءً - ستاد القاهرة

بيراميدز ضد الجونة - 8 مساءً - ستاد الدفاع الجوي

المصري ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساءً - ستاد السويس الجديد

الخميس 29 يناير

إنبي ضد سموحة - 5 مساءً - ستاد بتروسبورت

مودرن سبورت ضد الإسماعيلي - 8 مساءً - ستاد القاهرة

غزل المحلة ضد طلائع الجيش - 8 مساءً - ستاد غزل المحلة

الجمعة 30 يناير

فاركو ضد زد - 5 مساءً - ستاد حرس الحدود

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - ستاد الإسكندرية

المقاولون ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - ستاد المقاولون

