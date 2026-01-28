بعد واقعة السكين، تشيلسي يحذر جماهيره من ألتراس نابولي قبل مواجهة الليلة

18 حجم الخط

أصدر نادي تشيلسي بيانا رسميا وجه خلاله نداءً عاجلًا لمشجعيه المتواجدين في مدينة نابولي مطالبًا إياهم بتوخي "الحذر الشديد"، وذلك في أعقاب نقل اثنين من أنصار البلوز إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل مباراة الفريق المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ألتراس نابولي يثير الرعب لدى تشيلسي



وأصدر النادي اللندني بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أكد فيه علمه بوقوع حادثة مساء أمس الثلاثاء في نابولي، مشيرًا إلى أن مشجعين اثنين يخضعان للعلاج حاليًا في المستشفى جراء إصابات وُصفت بأنها "غير مهددة للحياة".

وشدد النادي في بيانه على ضرورة التزام الجماهير بالحيطة والحذر، قائلا: "يرغب النادي في تذكير جميع المشجعين بممارسة أقصى درجات الحذر أثناء تواجدهم في المدينة، والالتزام بالنصائح التي تم مشاركتها مسبقًا قبل هذه المباراة".

ونُقل مشجعان من جماهير تشيلسي إلى أحد المستشفيات في إيطاليا بعد تعرضهما لهجومٍ بسكين من أفراد ألتراس نابولي.

مباراة تشيلسي ونابولي

ويحل تشيلسي ضيفًا على نابولي بملعب "دييجو أرماندو مارادونا" مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الختامية من الدور الأول من دوري أبطال أوروبا.



ويسعى فريق تشيلسي من خلال هذه المواجهة لحسم مركزه ضمن الثمانية الكبار في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ما يضمن له التأهل المباشر إلى دور الـ16 وتجنب خوض ملحق التصفيات المقرر إقامته الشهر المقبل.



