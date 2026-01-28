قبل مواجهة الليلة، مورينيو لم يعرف طريق الفوز أمام ريال مدريد

18 حجم الخط

يواجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لفريق بنفيكا ناديه السابق ريال مدريد في ختام مشوار الفريقين (الجولة الثامنة) بمرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جوزيه مورينيو

ويدخل مورينيو اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على حظوظ بنفيكا في البقاء بالبطولة القارية في انتظار هدايا من منافسيه، للصعود لأحد المراكز الـ24 الأولى.

ويتفوق ريال مدريد تاريخيا على مورينيو الذي لم يعرف طريق الانتصار أمام "الميرينجي" من قبل.

سجل مواجهات مورينيو أمام ريال مدريد



واجه مورينيو فريق ريال مدريد في 5 مناسبات سابقة حينما كان مدربا لفريقي بورتو البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخسر المدرب البرتغالي المخضرم 4 مواجهات أمام ريال مدريد، بينما تعادل في مباراة وحيدة.

وسجلت أندية مورينيو 4 أهداف فقط في مرمى الفريق الإسباني، بينما هز ريال مدريد شباك فرق المدرب البرتغالي 9 مرات.

وكان آخر لقاء بينهما عام 2017 حينما قاد مورينيو فريق مانشستر يونايتد للفوز بلقب الدوري الأوروبي، ليصطدم بريال مدريد بطل دوري الأبطال، في نهائي السوبر الأوروبي، ويتوج الفريق الملكي باللقب بنتيجة 2-1.

مباراة بنفيكا وريال مدريد

وحال خسارة أو تعادل بنفيكا، سيودع الفريق البرتغالي المسابقة مبكرا من مرحلة الدوري، بعدما كان قد تأهل في النسخة الماضية لدور الـ16، قبل خسارته أمام برشلونة الإسباني.

ويحتل بنفيكا المركز التاسع والعشرين، برصيد 6 نقاط من انتصارين، مقابل 5 هزائم وبدون أي تعادل حتى الآن.

وفي المقابل يسعى ريال مدريد لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري الأبطال، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ليصبح في وضعية جيدة للتأهل بشكل مباشر لدور الـ16.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.