الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل مواجهة الليلة، مورينيو لم يعرف طريق الفوز أمام ريال مدريد

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
18 حجم الخط

يواجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لفريق بنفيكا ناديه السابق ريال مدريد في ختام مشوار الفريقين (الجولة الثامنة) بمرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال أوروبا

جوزيه مورينيو

ويدخل مورينيو اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على حظوظ بنفيكا في البقاء بالبطولة القارية في انتظار هدايا من منافسيه، للصعود لأحد المراكز الـ24 الأولى.

ويتفوق ريال مدريد تاريخيا على مورينيو الذي لم يعرف طريق الانتصار أمام "الميرينجي" من قبل.

سجل مواجهات مورينيو أمام ريال مدريد


واجه مورينيو فريق  ريال مدريد في 5 مناسبات سابقة حينما كان مدربا لفريقي بورتو البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخسر المدرب البرتغالي المخضرم 4 مواجهات أمام ريال مدريد، بينما تعادل في مباراة وحيدة.

وسجلت أندية مورينيو 4 أهداف فقط في مرمى الفريق الإسباني، بينما هز ريال مدريد شباك فرق المدرب البرتغالي 9 مرات.

وكان آخر لقاء بينهما عام 2017 حينما قاد مورينيو فريق مانشستر يونايتد للفوز بلقب الدوري الأوروبي، ليصطدم بريال مدريد بطل دوري الأبطال، في نهائي السوبر الأوروبي، ويتوج الفريق الملكي باللقب بنتيجة 2-1.

مباراة بنفيكا وريال مدريد

وحال خسارة أو تعادل بنفيكا، سيودع الفريق البرتغالي المسابقة مبكرا من مرحلة الدوري، بعدما كان قد تأهل في النسخة الماضية لدور الـ16، قبل خسارته أمام برشلونة الإسباني.

ويحتل بنفيكا المركز التاسع والعشرين، برصيد 6 نقاط من انتصارين، مقابل 5 هزائم وبدون أي تعادل حتى الآن.

وفي المقابل يسعى ريال مدريد لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري الأبطال، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ليصبح في وضعية جيدة للتأهل بشكل مباشر لدور الـ16.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مورينيو جوزيه مورينيو دوري ابطال اوروبا ريال مدريد بنفيكا مواجهات مورينيو أمام ريال مدريد مباراة بنفيكا وريال مدريد

مواد متعلقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

قبل مواجهة الليلة، مورينيو: أربيلوا ابني ولن أمارس أي نوع من الألاعيب والضغط عليه

أربيلوا يتحدث عن علاقته مع مورينيو ومواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

على رأسهم مبابي، قائمة ريال مدريد أمام بنفيكا بدوري أبطال أوروبا

حكم إيطالي يدير مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتعادل مع فياريال سلبيا في الشوط الأول

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

موعد مباراة المصري وسيراميكا في الدوري والقناة الناقلة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

العلماء أعلنوا خطرا عالميا داهما واقتراب ساعة يوم القيامة، توفيق عكاشة: حذرت منذ 12 سنة

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية