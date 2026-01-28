الأهلي يفتتح أكاديميته الجديدة في السعودية الجمعة المقبل

18 حجم الخط

يفتتح النادي الأهلي أكاديميته الجديدة في السعودية، يوم الجمعة المقبل، بشكل رسمي، في إطار توسع النادي على المستوى العالمي والإقليمي.

وقرر النادي الأهلي افتتاح أكاديمية النادي الأهلي الجديدة يوم الجمعة، في مدينة الرياض بالسعودية.

وعلمت فيتو أن الاتجاه الأكبر داخل النادي الأهلي هو تعيين سمير كمونة نجم الفريق السابق، مشرفا على الأكاديمية في السعودية.

بيان النادي الأهلي

وكانت شركة الأهلي المصري لكرة القدم قد أعلنت عن توقيع اتفاقية تعاون مع إحدى المؤسسات، لإطلاق فرع لأكاديمية الأهلي لكرة القدم في السعودية.

وأشار النادي الأهلي في بيان رسمي إلى أن هذه الخطوة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية شركة الكرة في التوسع الإقليمي للنادي وتعزيز الوجود بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف البيان: «يهدف فرع الأكاديمية الجديد إلى تقديم منهج تدريبي احترافي يعتمد على فلسفة الأهلي المعروفة بالالتزام والانضباط والعمل الجماعي، إلى جانب تطوير القدرات الفنية والبدنية للاعبين الناشئين، بما يسهم في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية».

ونوه الأهلي في بيانه أيضًا بأنه يستهدف نقل خبرات النادي الفنية والإدارية إلى أسواق جديدة من أجل بناء منظومة تطوير ترسخ مكانته وشعبيته.

في سياق آخر، تطير بعثة النادي الأهلي، إلى تنزانيا صباح غد الخميس، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو النادي الأهلي في تمام السابعة من صباح غد الخميس، استعدادا للسفر إلى تنزانيا عبر طائرة خاصة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 31 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا.

