رئيس حي الزهور ببورسعيد يقود حملة على أحد المطاعم بعد تسمم حالتين (صور)

ترأس اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ببورسعيد، حملة مفاجئة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء ببورسعيد، على أحد المطاعم الكائنة في منطقة التعاونيات بنطاق الحي، وذلك بعد ورود شكوى بإصابة فتاتين بحالة تسمم غذائي بعد تناول وجبة غذائية قامتا بشرائها من نفس المطعم.

ومن جانبه أكد اللواء أيمن صبحي، أنه ورد بلاغ من إدارة الطب الوقائي وهيئة سلامة الغذاء ببورسعيد، بوجود حالتين إصابة بادعاء تسمم غذائي، بعد تناولهن وجبة "فراخ بروستد وسلطة كلوسلو".

وأضاف رئيس حي الزهور انه علي الفور تم التوجه إلى المطعم وسحب عينات من الفراخ والأغذية الموجودة في المطعم بواسطة اللجنة المرافقة برئاسة الدكتور أحمد زهران والدكتورة نشوى الريس، وتم إبداء الملاحظات والاشتراطات الصحية بالمطعم حتى يتم تلافيها.

وأوضح رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد أنه تم إعدام عدد من الأغذية الموجودة بالمطعم لتغير خواصها.

وأشار اللواء أيمن صبحي إلى استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من سلامة الغذاء المعروض بجميع المطاعم ومنافذ بيع الأغذية واللحوم والأسماك.

وعقب انتهاء الحملة توجه اللواء أيمن صبحي، إلى مجمع الشفاء الطبي للاطمئنان على الحالتين المصابتين، وتحدث إلى الطبيب المشرف على علاجهما، حتى اطمئن على تماثلهما للشفاء وخروجهما من المستشفى بخير.

