الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس حي الزهور ببورسعيد يقود حملة على أحد المطاعم بعد تسمم حالتين (صور)

حملة تفاجئ مطعما
حملة تفاجئ مطعما بزهور بورسعيد بعد حالات تسمم، ڤيتو
18 حجم الخط

ترأس اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ببورسعيد، حملة مفاجئة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء ببورسعيد، على أحد المطاعم الكائنة في منطقة التعاونيات بنطاق الحي، وذلك بعد ورود شكوى بإصابة فتاتين بحالة تسمم غذائي بعد تناول وجبة غذائية قامتا بشرائها من نفس المطعم.

حملة تفاجىء مطعم بزهور بورسعيد بعد حالات تسمم، ڤيتو
حملة تفاجىء مطعم بزهور بورسعيد بعد حالات تسمم، ڤيتو

زهور بورسعيد يترأس حملة على احد المطاعم بمنطقة التعاونيات، ڤيتو

ومن جانبه أكد  اللواء أيمن صبحي، أنه ورد بلاغ من إدارة الطب الوقائي وهيئة سلامة الغذاء ببورسعيد، بوجود حالتين إصابة بادعاء تسمم غذائي، بعد تناولهن وجبة "فراخ بروستد وسلطة كلوسلو".

حملة تفاجىء مطعم بزهور بورسعيد بعد حالات تسمم، ڤيتو
حملة تفاجىء مطعم بزهور بورسعيد بعد حالات تسمم، ڤيتو

وأضاف رئيس حي الزهور انه علي الفور تم التوجه إلى المطعم وسحب عينات من الفراخ والأغذية الموجودة في المطعم بواسطة اللجنة المرافقة برئاسة الدكتور أحمد زهران والدكتورة نشوى الريس، وتم إبداء الملاحظات والاشتراطات الصحية بالمطعم حتى يتم تلافيها.

حملة تفاجىء مطعم بزهور بورسعيد بعد حالات تسمم، ڤيتو
حملة تفاجىء مطعم بزهور بورسعيد بعد حالات تسمم، ڤيتو

وأوضح رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد أنه تم إعدام عدد من الأغذية الموجودة بالمطعم لتغير خواصها.

وأشار اللواء أيمن صبحي إلى استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من سلامة الغذاء المعروض بجميع المطاعم ومنافذ بيع الأغذية واللحوم والأسماك.

حملة تفاجىء مطعم بزهور بورسعيد بعد حالات تسمم، ڤيتو
حملة تفاجىء مطعم بزهور بورسعيد بعد حالات تسمم، ڤيتو

وعقب انتهاء الحملة توجه اللواء أيمن صبحي، إلى مجمع الشفاء الطبي للاطمئنان على الحالتين المصابتين، وتحدث إلى الطبيب المشرف على علاجهما، حتى اطمئن على تماثلهما للشفاء وخروجهما من المستشفى بخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الطب الوقائي مجمع الشفاء الطبي بورسعيد

مواد متعلقة

يسبب التسمم، احذري تقديم الماء لطفلك الرضيع الأقل من 6 أشهر

ads

الأكثر قراءة

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

التراويح 20 ركعة و9,719 مسجدا للتهجد، الأوقاف تعلن خطة دعوية متكاملة في رمضان

المؤبد لقاتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء بالإسكندرية

معنى وبيلا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة المزمل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

تفعيل الدفع بالفيزا في جميع مكاتب صرف التذاكر والاشتراكات بمترو الأنفاق

خدمات

المزيد

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى وبيلا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة المزمل

مفتي الجمهورية يوضح حكم عقيقة المولود

المزيد
الجريدة الرسمية