الأهلي يطير إلى تنزانيا غدا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

تطير بعثة النادي الاهلي، إلى تنزانيا صباح غد الخميس، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو النادي الأهلي في تمام السابعة من صباح غدا الخميس، استعدادا للسفر إلى تنزانيا عبر طائرة خاصة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 31 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وفاز النادي الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز

وسجل محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى وادي دجلة بالدقيقة 25.

كما سجل أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من علامة الجزاء.

ونجح المهاجم مروان عثمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 ليضع أول بصماته مع الفريق بعد انضمامه من سيراميكا.

بينما سجل زياد أسامة هدف دجلة الوحيد في الدقيقة 94.

ترتيب الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بينما يقع وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة.

تصريحات ييس توروب

وقال توروب، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن فريقه قدم أداء قويا واستحق الفوز، موضحا: “خضنا مباراتين ونجحنا في تحقيق الفوز خلالهما، وأرى أننا كنا الطرف الأفضل واستحققنا الانتصار عن جدارة”.

وأضاف المدير الفني: “الدفاع الجيد هو مفتاح الفوز بالبطولات، وكنت أتمنى الخروج بشباك نظيفة، لكن بشكل عام الأداء كان ممتاز”.

وأشاد توروب بعدد من لاعبيه، وفي مقدمتهم محمد الشناوي، قائلا: “عادة لا أحب الحديث عن لاعبين بعينهم، لكن يجب الإشادة بتصدي محمد الشناوي الرائع في الشوط الأول”.

كما أثنى على الوافد الجديد مروان عثمان، بعد تسجيله هدفه الأول مع الفريق، مؤكدا: “مروان قدم أداء جيدا وسجل هدفه الأول معنا، وهو لاعب يجتهد ويبذل كل ما لديه، هنأته على الهدف داخل غرفة الملابس، وأتمنى أن يكون بداية لسلسلة من الأهداف القادمة”.

