يوسف بلعمري يصل القاهرة استعدادا للانضمام إلى صفوف الأهلي

وصل المغربي يوسف بلعمري، الظهير الأيسر لفريق الرجاء المغربي، والمنضم حديثا للنادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي، إلى القاهرة منذ قليل مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية إلى معسكر الفريق استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وأنهى مسئولو الأهلي إجراءات حضور اللاعب المغربي للقاهرة بالتنسيق مع إدارة الرجاء المغربي واللاعب الذي تواجد رفقة منتخب بلاده مؤخرًا في بطولة أمم أفريقيا التي أُسدل الستار عليها، الأحد الماضي، وحصدتها السنغال بالفوز على المغرب صاحب الأرض بهدف نظيف.

وحسمت إدارة الأهلي صفقة بيوسف بلعمري بشكل رسمي بعدما وقعت معه منذ أيام عقدًا لمدة موسمين ونصف الموسم مع موسم ثالث إضافي، بدءًا من يناير الجارى على أن يحصل اللاعب على قرابة الـ800 ألف دولار في الموسم بزيادة قدرها 100 ألف دولار سنويًا، فيما سيحصل النادي المغربي على 500 ألف دولار نظير بيع اللاعب.

يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

