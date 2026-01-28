الأربعاء 28 يناير 2026
المؤبد لقاتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء بالإسكندرية

لاعبة الجودو دينا
لاعبة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم قاتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة وعضوية كل من؛ المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وبحضور المستشار محمود هيبة وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن.

بداية الواقعة
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة اول الرمل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي زوجته المجني عليها ووفاتها بمحل سكنهم بدائرة القسم.

 

محاكمة قاتل زوجته دينا علاء
تبين من التحقيقات، قيام المتهم " ش.ع.م" بقتل زوجته المجني عليها " د.ع.ال" لاعبة جودو، بان بيت النية على قتلها فاستل سلاحه الناري من خزينته الخاصة ممسكا إياه بعزم وراحت المجني عليها تحسه على تركه خشية إيذاء نفسه بيده، فأطبق بكلتا يديه بعنقها مبتغيا الخلاص منها إلا أنها نازعته وهرعت إلى شرفة الشقة للاستغاثة فلم يلق بالا لصرخاتها ولما احتملته قلوب صغارها من هلع وفزع وأمطرها بوابل من الطلقات النارية استقرت بجسدها محدثا إصاباتها التي أودت بحياتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

