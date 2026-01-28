"بداية جديدة"، فحص 1370 مريضًا في قافلة مجانية بقرية كفر لبس بالمنيا

18 حجم الخط

شهدت قرية كفر لبس بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1370 مريضًا وصرف العلاج اللازم بالمجان بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية الأساسية بهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتعزيز صحة المواطنين.



تفاصيل القافلة الطبية والخدمات المقدمة لـ قرية كفر لبس



أوضح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن القافلة استهدفت تقديم خدمات شاملة للمرضى خلال يومي 26 و27 يناير الجاري وشملت مختلف التخصصات الطبية وتم تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات لضمان حصولها على الرعاية الكاملة.

التخصصات الطبية في القافلة



أوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة قدمت خدمات 199 حالة جراحة، 299 حالة أطفال، 203 باطنة، 44 نساء وتنظيم الأسرة، 106 جلدية، 24 أسنان، 9 حالات موجات صوتية، 7 حالات أشعة سينية، 91 كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج لضمان حصول المرضى على الرعاية الطبية المتكاملة.



التثقيف الصحي للمواطنين



كما تم تنظيم 6 ندوات للتثقيف الصحي حضرها 84 شخصًا من أهالي القرية بهدف نشر الوعي الصحي وتعريف المواطنين بأهمية الكشف المبكر والفحوصات الوقائية والتثقيف حول الأمراض الشائعة وطرق الوقاية منها مما يعزز من الصحة العامة.



أهمية القوافل الطبية في القرى



وتساهم القوافل الطبية المجانية في توفير الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين في القرى النائية وتخفيف العبء على المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين دون تكلفة إضافية كما توفر فرصة للأهالي لإجراء فحوصات الكشف المبكر مثل الضغط والسكر والأمراض المزمنة لضمان سرعة التدخل الطبي عند الحاجة.

