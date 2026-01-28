الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

مستجدات جديدة في
مستجدات جديدة في نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2
18 حجم الخط

يشهد اليوم الأربعاء حالة من المتابعة المكثفة داخل محافظة المنيا بشأن مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2026، حيث يترقب  طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور أي إعلان رسمي يخص موعد اعتماد النتيجة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول. 

موقف أعمال التصحيح والمراجعة

تشير المستجدات إلى أن أعمال التصحيح أوشكت على الانتهاء داخل معظم الكنترولات التعليمية مع استمرار عمليات المراجعة الدقيقة لرصد الدرجات تمهيدًا لاعتماد نتيجة إعدادية 2026 المنيا بصورة نهائية. 

موعد اعتماد نتيجة الإعدادية المنيا

وحتى اليوم الأربعاء لم يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل رسمي إلا أن التوقعات تشير إلى أن الإعلان بات قريبًا خاصة مع الانتهاء من المراحل الأخيرة لأعمال الكنترول وهو ما يزيد من حالة الترقب بين الطلاب. 

تفاعل واسع من أولياء الأمور

أولياء الأمور يتابعون أخبار نتيجة طلاب المنيا عبر المواقع الإخبارية وصفحات التعليم الرسمية بحثًا عن أي مستجدات تخص نتيجة امتحانات الإعدادية المنيا وسط مطالبات بالإسراع في إعلان النتيجة دون الإخلال بالدقة. 

تحذير من الشائعات

مديرية التعليم تؤكد أن أي أخبار رسمية حول النتيجة سيتم الإعلان عنها فقط من خلال القنوات المعتمدة محذرة من تداول روابط وهمية تدعي إظهار النتيجة قبل اعتمادها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة الشهادة الاعدادية في المنيا نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026 المنيا نتيجة إعدادية المنيا الترم الأول نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 المنيا نتيجة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس المنيا موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول 2026 المنيا خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بالاسم نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا برقم الجلوس كيفية معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المنيا نتيجة إعدادية المنيا فور اعتمادها مديرية التربية والتعليم بالمنيا نتيجة الإعدادية كنترولات الشهادة الإعدادية بالمنيا تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية في المنيا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من محافظ المنيا توزيع درجات الشهادة الإعدادية في المنيا

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته قبل إعلان نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالمنيا

إحالة أوراق المتهم بذبح أطفاله الثلاثة في المنيا إلى المفتي

رياح مثيرة للأتربة، تعرف على حالة الطقس في المنيا الآن

أحكام جنايات المنيا خلال 24 ساعة، المشدد على 11 متهما في قضايا مخدرات "الأبرز"

بيطري المنيا يحصن 40 كلب حر ضمن استراتيجية "مصر خالية من السعار"

السجن المشدد لـ9 متهمين بتجارة المواد المخدرة في المنيا

المشدد 7 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة في المنيا

مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا للترم الأول 2026 ونسب النجاح المتوقعة
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

موعد مباراة المصري وسيراميكا في الدوري والقناة الناقلة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

العلماء أعلنوا خطرا عالميا داهما واقتراب ساعة يوم القيامة، توفيق عكاشة: حذرت منذ 12 سنة

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية