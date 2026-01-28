الأربعاء 28 يناير 2026
الطقس اليوم في المنيا، درجات الحرارة المتوقعة وحالة الجو

طقس المنيا
طقس المنيا
تشهد محافظة المنيا اليوم طقسًا شتويًا مائلًا للبرودة نهارًا وباردًا خلال ساعات الصباح الباكر وسط توقعات بانخفاض ملموس في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية وتبقى الأجواء باردة خاصة في الصباح والليل مما يستوجب ارتداء الملابس الثقيلة لتفادي الشعور بالبرودة خلال فترات الصباح الأولى. 

التقلبات الجوية المتوقعة في المنيا

من المتوقع أن يكون طقس المنيا اليوم مع ظهور الغيوم بشكل متقطع مع نشاط خفيف للرياح وهو ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وتعمل الرياح على إثارة بعض الاتربة الخفيفة في المناطق المكشوفة ويستمر هذا التأثير طوال فترات النهار مما يجعل الأجواء أكثر برودة من المعتاد في مثل هذا التوقيت. 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المنيا 

تصل درجة الحرارة العظمى في المنيا حوالي 21 درجة مئوية خلال ساعات النهار بينما تنخفض الدرجة الصغرى إلى حوالي 7 درجات مئوية خلال الساعات الأولى من الصباح وهذا الانخفاض الكبير بين الليل والنهار يترتب عليه شعور ببرودة واضحة في ساعات الليل المبكرة ويستمر الطقس باردًا حتى ساعات المساء المتأخرة.

شبورة مائية واحتمالية انخفاض الرؤية

هناك فرصة تكون شبورة مائية خفيفة خلال الصباح الباكر على الطرق السريعة والطرق الزراعية في عدد من المراكز بمحافظة المنيا وقد تؤثر على الرؤية الأفقية لفترات قصيرة لذا ينصح السائقون بتقليل السرعة وعدم استخدام الإضاءة العالية عند القيادة في الشبورة

نصائح للأهالي والطلاب

ينصح خبراء الأرصاد الأهالي بارتداء ملابس دافئة خاصة في الصباح الباكر والليل كما يُفضل لأولياء الأمور تذكير الطلاب بأهمية تجهيز ملابسهم قبل الخروج من المنزل للمدارس لتفادي تأثير انخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات الصباح الأولى ويُعد هذا التغير في الطقس طبيعيًا في فصل الشتاء ويستمر على هذا المنوال خلال الأيام القادمة مع ارتفاع تدريجي بسيط في درجات الحرارة لاحقًا. 

