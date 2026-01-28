الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق شب بشقة سكنية بالهرم

حريق شقة
حريق شقة
18 حجم الخط

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة الهرم دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة بالهرم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق بمخزن أوراق بالساحل

وفى سياق آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بمنطقة الساحل، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق بعلب بلاستيك على مساحة (60) مترا تقريبًا داخل مخزن (مستلزمات سماك) بالطابق الأرضي، لا يعلوه طوابق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

