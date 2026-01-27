إصابة زوجين ونجلهما فى حادث اصطدام سيارة بمقهى بالحوامدية

الثلاثاء 27 يناير 2026
أصيب زوجين ونجلهما في حادث تصادم سيارة بمقهى بمنطقة الحوامدية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم بالحوامدية 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.


وبالفحص تبين اصطدام سيارة بمقهى، مما أسفر عن إصابة زوجين ونجلهما وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

حوادث طرق المرورية 

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

