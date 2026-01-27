الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة مواسير التكييفات من عقار سكني بمدينة نصر

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين بسرقة مواسير التكييفات الخاصة بأحد العقارات السكنية في مدينة نصر.

سرقة مواسير التكييفات بمدينة نصر

ورصدت مديرية أمن القاهرة منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة مواسير التكييفات الخاصة بأحد العقارات بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 يناير الجارى تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم  بإكتشافه سرقة مواسير وحدة التكييف الخارجة للشقة محل سكنه.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة حيث تبين أنهما عاطلان "يحملان جنسية إحدى الدول مقيمان بدائرة القسم  وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة مواسير التكييفات بمدينة نصر سرقة مواسير التكييفات مواسير التكييفات بمدينة نصر التكييفات بمدينة نصر مدينة نصر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث

مواد متعلقة

اليوم، استكمال محاكمة 117 متهما في قضية "الهيكل الإداري للإخوان" بمدينة نصر

تجديد حبس أفراد عصابة خطفوا زعيمهم بمدينة نصر

نصب عليهم بصفقة مخدرات وهمية، حبس أفراد عصابة خطفوا زعيمهم بمدينة نصر

تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب أسفل عقار بمدينة نصر
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج على هذه السواحل

شوبير وبن شرقي الأبرز، بدلاء الأهلي أمام وادي دجلة في الدوري الممتاز

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مطروح الدولي

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

محامي صغير الإسماعيلية: نثق في قضاء مصر العادل لتحقيق القصاص لموكلي

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

حبس المتهمين في واقعة التعدي على الجيران بالفأس بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

مذكرة تفاهم بين الغرف العربية واتحاد الذكاء الاصطناعي والبرمجة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الأرز واللحمة وعلاقته بالترقية في العمل

أفضل أوقات الاستغفار وصيغه المأثورة وفوائده

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية