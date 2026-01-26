إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في مدينة نصر

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل شقة بأحد العقارات في مدينة نصر، دون وقوع أي إصابات.



حريق شقة سكنية بمدينة نصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقع أى إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق بمخزن أوراق بالساحل

وفى سياق آخر نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بمنطقة الساحل، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق بعلب بلاستيك على مساحة (60) مترا تقريبًا داخل مخزن ( مستلزمات سماك ) بالطابق الأرضي، لا يعلوه طوابق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.