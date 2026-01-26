الإثنين 26 يناير 2026
حوادث

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في مدينة نصر

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل شقة بأحد العقارات في مدينة نصر، دون وقوع أي إصابات.
 

حريق شقة سكنية بمدينة نصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقع أى إصابات أو خسائر بشرية.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

حريق بمخزن أوراق بالساحل

وفى سياق آخر نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بمنطقة الساحل، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق بعلب بلاستيك على مساحة (60) مترا تقريبًا داخل مخزن (مستلزمات سماك) بالطابق الأرضي، لا يعلوه طوابق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية