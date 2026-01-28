الأربعاء 28 يناير 2026
حوادث

القبض على المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة بالمطرية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة في منطقة المطرية.

 

مقتل شاب بالمطرية 

تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وجيرانه بسبب خلافات الجيرة، فتطورت إلى مشاجرة قاوموا بالتعدى عليه حتى فارق الحياة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل

تنص المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

