ثقافة وفنون

صورة مع الإمام، رسالة حب من زوار معرض القاهرة للكتاب للشيخ أحمد الطيب

صورة مع الإمام
صورة مع الإمام
في مشهد يتجاوز كونه مجرد زيارة لجناح عرض، شهد جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، تهافتًا جماهيريا لافتا، ليس فقط لاقتناء الإصدارات، بل بحثا عن لحظة توثيقية بجانب "صورة" أو في رحاب ركن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

و​تحول جناح الأزهر الشريف إلى "خلية نحل" لا تهدأ، حيث تسابق الزوار من مختلف الفئات والأعمار لالتقاط الصور التذكارية، في ظاهرة تعكس المكانة الروحية والتقدير العظيم الذي يحظى به الإمام في قلوب المصريين والعالم. 

ولم يقتصر المشهد على فئة بعينها، بل رسمت الطوابير لوحة إنسانية فريدة، فحرص الصغار على الوقوف بجانب صور الإمام والابتسام للكاميرات، في إشارة إلى ارتباط الأجيال الجديدة برمز الوسطية، وشوهد كبار السن وهم يقفون بتقدير شديد، معتبرين أن توثيق تواجدهم بجانب الإمام الشيخ أحمد الطيب هو ذكرى غالية من رحلتهم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

أيضا بادر العديد من  الأجانب والطلاب الوافدون بالتقاط الصور التذكارية بجوار إمام السلام العاملي.

الصور التي حرص زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب على التقاطها بجوار الإمام الشيخ أحمد الطيب،  كانت رسالة حب جارف للإمام وتقديرا لإسهاماته العلمية، حيث تجمعت حوله قلوب المحبين من كل مكان.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

ولا يقتصر معرض القاهرة الدولي للكتاب على بيع وشراء الكتب فحسب، بل يُعد كرنفالًا ثقافيًا واحتفاليًا لجميع أفراد الأسرة، بما يضمه من ندوات ومناقشات فكرية وحوارية، واحتفاء بالأدباء والكتاب من مختلف أنحاء العالم الذين يجتمعون على أرض مصر، إلى جانب أنشطة الطفل في جناح مخصص، والمسارح المفتوحة التي تستضيف الفرق الفنية القومية والخاصة.

جناح الازهر الشريف معرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور أحمد الطيب
