الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رفع آثار حادث انقلاب ميكروباص على طريق الصحراوي بأطفيح

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
18 حجم الخط

تمكن رجال المرور من رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الصحراوي بأطفيح ، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الصحراوي بأطفيح

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق الصحراوي بأطفيح ، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصحراوى بأطفيح، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلابها على الطريق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر أصيب 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوى، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الإسكندرية الصحراوى

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث طريق الصحراوي بأطفيح حادث طريق الصحراوي طريق الصحراوي بأطفيح الصحراوي بأطفيح

مواد متعلقة

القبض على المتهم بقتل صديقه في السيدة زينب

القبض على المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة بالمطرية

ضبط المتهمين بسرقة مواسير التكييفات من عقار سكني بمدينة نصر

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص في حلوان

إصابة زوجين ونجلهما فى حادث اصطدام سيارة بمقهى بالحوامدية

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في مدينة نصر

القبض على طالب تحرش بمعلمة داخل مدرسة بالسلام

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوى
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

موعد مباراة المصري وسيراميكا في الدوري والقناة الناقلة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

العلماء أعلنوا خطرا عالميا داهما واقتراب ساعة يوم القيامة، توفيق عكاشة: حذرت منذ 12 سنة

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية