رفع آثار حادث انقلاب ميكروباص على طريق الصحراوي بأطفيح

18 حجم الخط

تمكن رجال المرور من رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الصحراوي بأطفيح ، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الصحراوي بأطفيح

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق الصحراوي بأطفيح ، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصحراوى بأطفيح، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلابها على الطريق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر أصيب 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوى، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الإسكندرية الصحراوى

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.