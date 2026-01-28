الأربعاء 28 يناير 2026
دليل تطعيمات الأطفال في المنيا، الخطوات وأماكن الحصول على الخدمة

تعمل محافظة المنيا على تقديم خدمة تطعيم الأطفال ضمن دليل المنيا الخدمي بهدف حماية الأطفال من الأمراض المعدية وتعزيز الصحة العامة في مختلف مراكز المحافظة، ويحرص الأطباء والمراكز الصحية على توفير التطعيمات اللازمة للأطفال في مواعيد منتظمة لضمان وصول الخدمة لجميع الأطفال دون تأخير.

الجدول الزمني للتطعيمات

تشمل خدمة تطعيم الأطفال مجموعة من التطعيمات الأساسية مثل الديبثيريا والسعال الديكي والتيتانوس بالإضافة إلى الشلل والجدري والحصبة والإنفلونزا الموسمية. 

ويتم تحديد مواعيد كل جرعة حسب عمر الطفل مع متابعة المواعيد بدقة وتنبيهات للأهالي لضمان عدم تفويت أي جرعة. 

كيفية الحصول على التطعيم

يمكن للأهالي التوجه إلى المراكز الصحية المعتمدة في مختلف مراكز محافظة المنيا مع إحضار بطاقة الرقم القومي للوالد أو ولي الأمر وبطاقة التطعيم الخاصة بالطفل حيث يقوم فريق طبي متخصص بإعطاء التطعيمات بشكل آمن مع تسجيل كل جرعة في السجل الصحي للطفل لضمان متابعة التطعيمات المستقبلية.

الوحدات المتخصصة 

يوفر دليل المنيا الخدمي معلومات دقيقة عن مواقع الوحدات الصحية المتخصصة في تقديم التطعيمات بالإضافة إلى أرقام الاتصال الطارئة في حالة ظهور أي أعراض أو مضاعفات بسيطة بعد التطعيم كما يتم تقديم المشورة الطبية للأهالي حول أي مخاطر محتملة وطرق التعامل معها بشكل فوري.

نصائح 

ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لكل جرعة تطعيم وعدم تأجيل أي جرعة لضمان حماية الطفل بالكامل كما يُنصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب المختص ومراجعة بطاقة التطعيم بشكل منتظم لضمان تحديثها وتسجيل أي تطعيم جديد.

دليل المنيا الخدمي 

يعتبر دليل المنيا الخدمي، هو دليل إلكتروني عبر بوابة فيتو  يسهل لمواطني المنيا كيفية معرفة الخدمات الإلكترونية في القطاعات الحكومية، وقدم في سياق الخبري، خدمة تطعيم الأطفال في المنيا التي تعد من أهم الخدمات الصحية التي تهدف إلى حماية الأطفال من الأمراض المعدية وتعزيز الصحة العامة ويعمل الدليل على تسهيل الوصول لهذه الخدمة لجميع الأهالي في مختلف المراكز والأحياء كما يساهم في نشر الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الالتزام بجداول التطعيمات لضمان صحة أطفالهم على المدى الطويل. 

