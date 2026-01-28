حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتطهير شوارع كفر سعد بدمياط (صور)

18 حجم الخط

​شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، حملة ميدانية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستعادة الانضباط بالشارع وتسهيل حركة المارة والمركبات.

و​جاءت التحركات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة التواجد الميداني المستمر والتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات التي تعيق الحركة المرورية وتؤثر على المظهر الحضاري للمدن.

​تكاتف الأجهزة التنفيذية والأمنية

و​قاد الحملة وحيد صلاح عبد ربه، رئيس مدينة كفر سعد، بمشاركة أمنية وتنفيذية واسعة ضمت المقدم أحمد جمال، رئيس وحدة المرافق، والنقيب إسلام عطية، رئيس مباحث المرافق، بالإضافة إلى غادة محسن، نائب رئيس المدينة، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية

​عودة الانضباط للشارع الكفر سعداوي

واستهدفت الحملة الشوارع الرئيسية والميادين العامة والمناطق الحيوية بالمدينة، حيث نجحت في إزالة كافة التعديات على الأرصفة والمخالفات التي كانت تتسبب في اختناقات مرورية.

وتابعت غرفة عمليات "مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ" بديوان عام المحافظة سير العمل لحظة بلحظة لضمان تحقيق أهداف الحملة بكفاءة عالية.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتطهير شوارع كفر سعد بدمياط

​إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين

ومن جانبه، أكد رئيس المدينة أنه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على أن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القضاء تمامًا على ظاهرة الإشغالات، مع استمرار المتابعة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى للحفاظ على سلامة المواطنين وسيولة الحركة المرورية.

