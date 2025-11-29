مصرع شابين دهسا تحت عجلات القطار في كفر الدوار

السبت 29 نوفمبر 2025
محافظات

​لقي شابان مصرعهما دهسا تحت عجلات قطار بالقرب من كوبري السعرانية في منطقة بردلة في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وقد أثار هذا الحادث حالة من الحزن لدى أهالي المنطقة.

 

لم يتم التعرف على هويتهما

​تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا عاجلًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخصين، فور ورود البلاغ، انتقلت فرق الأجهزة الأمنية المختصة إلى موقع الحادث للمعاينة وتحديد ملابسات الحادث، ​بالفحص، تبين مصرع "فارس سعد المغربي"، 25 عامًا، و"عمر سمير البوهي"، 24 عامًا. 

تم مناظرة الجثامين ونقلها على الفور إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى كفر الدوار المركزي.

العمل على تحديد هويتي الشابين المجهولين

​وتم وضع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها المكثفة عقب تحرير المحضر اللازم، وذلك بهدف الوقوف على كافة ملابسات وقوع الحادث.

