بدء إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ببني سويف

18 حجم الخط

بدأت مدارس محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع التأكيد على أن مصلحة الطالب تأتي في صدارة أولويات العمل داخل المنظومة التعليمية.

نتائج الدراسي الأول لصفوف النقل ببني سويف

وأوضحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، أنه تم التوجيه بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، مع الالتزام الكامل بتقديم أقصى درجات التيسير للطلاب وأولياء الأمور، واتخاذ جميع التدابير التنظيمية والاحترازية التي تضمن تحقيق الانضباط داخل المدارس ومنع حدوث أي تكدس أو زحام أثناء الحصول على النتائج.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة من وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، وتواصلها المباشر مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث شددت على ضرورة الجاهزية الكاملة داخل المدارس، والتنفيذ الدقيق والفوري للتعليمات المنظمة لعملية إعلان النتائج، بما يعكس صورة حضارية وانضباطًا واضحًا للعملية التعليمية داخل بني سويف.

تحذير من تحصيل أي رسوم مقابل نتائج الطلاب

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أنه تقرر البدء الفوري في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل، والتي تشمل طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، إلى جانب طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي، مع التأكيد على إتاحة النتائج داخل المدارس بصورة منظمة وواضحة.

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم، على تكليف مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة اليومية والميدانية لسير عملية إعلان النتائج، والتأكد من وضعها في أماكن ظاهرة يسهل الاطلاع عليها، مع حظر تسليم النتائج لأي من غير المختصين، وعدم السماح بتحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى مقابل إعلان النتائج أو تسليم بيانات تقييم الطلاب، مؤكدة أن القانون سيُطبق بكل حزم على أي مخالفات في هذا الشأن.

وكيل تعليم بني سويف تطمئن أولياء الأمور

واختتمت وكيل وزارة التربية والتعليم، بتوجيه رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب، متمنية لأبنائها الطلاب دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدة أن مديرية التربية والتعليم ببني سويف مستمرة في توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تضع الطالب في مقدمة الاهتمام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.