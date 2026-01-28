فوانيس رمضان 2026 تضيء باب زويلة، والأسعار من 10 جنيهات حتى 25 ألفًا (فيديو)

18 حجم الخط

تزدحم شوادر بيع فوانيس رمضان 2026 أمام باب زويلة في منطقة بيت الربع هذه الأيام، تزامنًا مع اقتراب رمضان 2026، حيث تعرض أشكال وأحجام مختلفة من الفوانيس التي تتنوع أسعار فوانيس رمضان لتناسب جميع الفئات، في مشهد يعيد للأذهان عبق التراث المصري الأصيل.

أسعار الفوانيس الصاج.. فوانيس رمضان 2026

يبدأ سعر فانوس الصاج من 10 جنيهات للأحجام الصغيرة، ويصل إلى 250 جنيهًا للأحجام المتوسطة.

أما الفوانيس كبيرة الحجم فتشهد أسعارًا أعلى، حيث يتراوح سعر الفانوس الصاج بارتفاع متر ونصف بين 1700 و2000 جنيه، ضمن قائمة أسعار فوانيس رمضان 2026.

وللراغبين في الفوانيس العملاقة، يصل سعر الفانوس الصاج بارتفاع 4 أمتار إلى 25 ألف جنيه، ويصنع هذا النوع حسب الطلب وفقًا للمواصفات المطلوبة.

الفوانيس البلاستيكية والمكسوة بالقماش في موسم فوانيس رمضان 2026

تتوفر الفوانيس البلاستيكية بأسعار تبدأ من 20 جنيهًا وتصل إلى 400 جنيه حسب الحجم والتصميم، وهو ما يعكس تنوع أسعار فوانيس رمضان هذا العام.

وتشهد الفوانيس الحديد المكسوة بالقماش القطيفة إقبالًا كبيرًا خلال موسم فوانيس رمضان 2026، حيث يبلغ سعر الفانوس بطول متر واحد حوالي 450 جنيهًا.

صناعة الفوانيس في مصر

ترتبط صناعة الفوانيس في مصر بتاريخ عريق يمتد لمئات السنين، حيث ظهرت لأول مرة في العصر الفاطمي عندما كان الخليفة الفاطمي يخرج ليلة رؤية هلال رمضان يتقدمه الغلمان حاملين الفوانيس لإنارة الطريق. ومنذ ذلك الحين، أصبح الفانوس رمزًا للشهر الفضيل ومظهرًا من مظاهر الاحتفال به، وصولًا إلى فوانيس رمضان 2026 التي تجمع بين التراث والتصميمات الحديثة.

تركزت صناعة الفوانيس في القاهرة القديمة، خاصة في مناطق الحسين وباب زويلة والغورية، حيث توارث الحرفيون المصريون هذه الصنعة جيلًا بعد جيل.

كانت الفوانيس تصنع يدويًا من الصاج والنحاس والزجاج الملون، وتزين بالنقوش والزخارف الإسلامية التقليدية.

وعلى الرغم من دخول الفوانيس البلاستيكية الحديثة، لا تزال الفوانيس الصاج التقليدية تحتفظ بمكانتها الخاصة لدى المصريين، وتظل منطقة بيت الربع وباب زويلة من أشهر الأماكن لشراء فوانيس رمضان 2026 الأصيلة التي تحمل روح التراث المصري العريق.

