لاعب الأهلي السابق ينضم إلى أهلي بنغازي الليبي

أعلن نادي أهلي بنغازي الليبي اليوم الجمعة، رسميًا، التعاقد مع لويس ميكيسوني، اللاعب السابق للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر نادي أهلي بنغازي بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك جاء فيه: “يمتلك من قوة فى تسديداته لا يمكن توقعها، الأفعى السوداء جاء لإحداث الفارق، لويس ميكيسوني ينضم رسميًا إلى نادي الشعب”.

ويُعد ميكيسوني الموزمبيقي، جناح فريق سيمبا التنزاني سابقًا، أحد اللاعبين الذين يمتلكون سرعة ومهارة عالية في الأطراف، وقد سبق له الانضمام إلى الأهلي المصري في صيف 2021 مقابل مليون دولار.

ورغم التوقعات الكبيرة التي صاحبت انتقاله، لم يقدم ميكيسوني الأداء المرجو خلال مسيرته مع الأهلي المصري، سواء في الدوري أو البطولات المحلية والقارية، ما دفع إدارة الأهلي للاستغناء عن خدماته.

ويأمل أهلي بنغازي أن يكون ميكيسوني عنصرًا مؤثرًا في تعزيز الهجوم ورفع مستوى الفريق خلال المباريات القادمة من الدوري الليبي، مستفيدًا من خبرته الاحترافية وتجاربه السابقة في الدوري المصري والتنزاني.

وأصبح نادي الأهلي بنغازي، هو المحطة الثامنة للاعب الأهلي السابق، حيث لعب لنادي سونجو وصنداونز، وشيبا الجنوب أفريقي، وسيما التنزاني والأهلي، وأبها السعودي.

ولعب ميكيسوني للنادي الأهلي لمدة موسمين قادمًا من نادي سيمبا التنزاني، قبل أن يعود مرة أخرى في موسم 2023 في صفقة انتقال حر.

وكان ميكيسوني قد شارك مع الأهلي في 29 مباراة في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفًا.ومثل صاحب الـ30 عامًا منتخب موزمبيق في 48 مباراة، وسجل 9 أهداف.

