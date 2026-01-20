محرز وتوني يقودان هجوم أهلي جدة أمام الخليج بالدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، يستضيف فريق أهلي جدة، نظيره الخليج، اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء، في إطار مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

تشكيل أهلي جدة أمام الخليج في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيسيه، فالنتين أتانجانا، ويندرسون جالينو

وفي الهجوم: فيراس البريكان، إيفان توني، رياض محرز.

ويدخل أهلي جدة مباراته أمام الخليج اليوم، وهدفه اقتناص الثلاث نقاط، وذلك لمواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز السادس تواليًا.

على الجانب الآخر، يدخل الخليج المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد مستواه حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الأهلي المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي رصيده 34 نقطة، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 4، وخسر مباراة واحدة.

أما الخليج فيحتل المركز الثامن، برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة أهلي جدة والخليج في دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة أهلي جدة ضد الخليج، في دوري روشن السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق 20 يناير 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والخليج في دوري روشن السعودي

وحصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.