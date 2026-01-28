الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إجراءات خاصة بالموانئ لاستقبال القطارات السريعة

القطار السريع
القطار السريع
18 حجم الخط
ads

تستعد هيئة الموانئ لاستقبال دفعة الجرارات الجديدة من القطار السريع والمقرر لها العمل ضمن المرحلة الأولى من مشروعات القطارات السريع والمتوقع دخولها الخدمة قريبا.

وتستعد هيئة  الأنفاق لاستقبال 8 جرارات  فيكترون لدعم نقل البضائع على شبكة القطار السريع، وذلك خلال الشهر المقبل.

دعم منظومة نقل البضائع على شبكة القطار الكهربائي السريع

وتهدف هذه الخطوة لدعم منظومة نقل البضائع على شبكة القطار الكهربائي السريع، حيث تم تخصيص، هذا الطراز تحديدًا لسحب قطارات البضائع لما يتمتع به من كفاءة عالية وقدرات تشغيلية متطورة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع التقدم الملحوظ في توريد الوحدات المتحركة، حيث:


وصل إلى مصر 5 قطارات إقليمية
▪️ قطار واحد بورشة العاصمة الإدارية الجديدة
▪️ 4 قطارات بورشة حدائق أكتوبر
بالإضافة إلى وصول قطارين سريعين من طراز  فيلارو متواجدين بورشة حدائق أكتوبر، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم توالي وصول باقي القطارات السريعة والإقليمية وجرارات «فيكترون».

ويعد مشروع القطار الكهربائي السريع من أضخم مشروعات النقل في مصر، وينقسم إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: السخنة – العاصمة الإدارية – الجيزة – أكتوبر – الإسكندرية – مطروح
المرحلة الثانية: حدائق أكتوبر حتى أبو سمبل مرورًا بمحافظات الصعيد. 

المرحلة الثالثة: قنا – سفاجا – الغردقة

الشبكة تضم 3 أنواع من الوحدات المتحركة:
القطار السريع فيلارو بسرعة تشغيلية 230 كم/س
القطارات الإقليمية بسرعة 160 كم/س
جرارات فيكترون لنقل البضائع بسرعة 120 كم/س.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجرارات الجديدة القطار الكهربائي السري القطار الكهربائي السريع الوحدات المتحركة القطارات السريعة

مواد متعلقة

وزير الشئون الخارجية والنقل الأسبق بالسودان لـ فيتو: أزمتنا عمرها 70 عامًا.. نرحب بالاستعمار الصيني.. ونرفض مساعدات الغرب وأمريكا

شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

خطوة نحو تطوير النقل اللوجستي، بدء تصنيع 210 عربة بضائع جديدة للقطار السريع

التفاصيل الكاملة للمرحلة الأولى من القطار الكهربائى السريع

كامل الوزير يشهد توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع

بدء التشغيل التجريبي لـ المرحلة الأولى من القطار السريع خلال ساعات

رسميا، تشغيل مونوريل شرق النيل والمرحلة الأولى من القطار السريع خلال أيام

الأنفاق تكشف 5 مميزات لماكينة تركيب قضبان القطار السريع (صور)
ads

الأكثر قراءة

124.95 جنيه، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

أندية أوروبا تتنافس على 6 بطاقات للتأهل المباشر لثمن نهائي دوري الأبطال

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

انخفاض عباد الشمس وارتفاع "سلايت وكريستال"، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية