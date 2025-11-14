التفاصيل الكاملة للمرحلة الأولى من القطار الكهربائى السريع

18 حجم الخط

كشف مصدر مسئول بهيئة الأنفاق أن مشروع القطار السريع سيحدث نقلة نوعية في منظومة تشغيل القطارات في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة من حيث مستوى الخدمات المقدمة للركاب، وسرعة الوصول وانتظام المواعيد، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على معدلات الإشغال وتحسين تجربة السفر.

وأكد المصدر أن أسعار تذاكر القطار السريع ستكون في متناول الجميع، بما يضمن توفير خدمة نقل حديثة ومتطورة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات الركاب.

تفاصيل المرحلة الأولى للقطار السريع

المرحلة الأولى من القطار السريع هي خط (العين السخنة - مطروح) بطول حوالي 660 كم، والذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط.

بدأ التشغيل التجريبي لها في قطاع أكتوبر في نوفمبر 2025، مع خطط لبدء التشغيل الكامل في أجزاء منها خلال الربع الأول من عام 2026

تفاصيل المرحلة الأولى

المسار: يمتد من العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين وصولًا إلى مرسى مطروح.

الطول: حوالي 660 كم.

المحطات: يضم 22 محطة، منها 13 محطة للقطار السريع و8 محطات إقليمية.

سرعة التشغيل: تصل سرعته إلى 230 كم/ساعة.

التكامل: يتكامل مع خطوط نقل أخرى في محطات مثل العاصمة الإدارية الجديدة (مع القطار الخفيف) وحدائق أكتوبر (مع الخط الثاني للقطار السريع).

الهدف: ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بريًا، وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، ودعم المناطق الصناعية، وتنشيط السياحة.

