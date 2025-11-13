كامل الوزير يشهد توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع

الخميس 13 نوفمبر 2025
ads

شهد  الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع عقد إدارة وتشغيل  شبكة القطار الكهربائي السريع " السخنة - مطروح" بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات ‏" دويتشه بان ناشيونال أوبريشينز الألمانية وشركة السويدي اليكتريك  "‏ لمدة  15 عاما.

قام بالتوقيع  كل من الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ونيكو واربانوف الرئيس التنفيذي لشركة  دويتشه بان انترناشيونال أوبريشن،  والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة  السويدى إليكتريك.

وأكد الوزير أن هذا التوقيع يأتي  فى إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الإدارة والتشغيل للاستفادة من خبرات تلك الشركات العالمية فى مجال الإدارة والتشغيل لاسيما شركة سكك حديد ألمانيا  حيث أنها من الشركات الرائدة فى العالم فى هذا المجال وتقوم بتشغيل جميع خطوط سكك حديد المانيا.

تقليل مشاكل التداخل بين أكثر من مشغل 

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتشغيل عدد كبير من خطوط السكك الحديدية في عدد من دول العالم،  بالإضافة إلى أن تشغيل الشبكة بخطوطها الثلاثة من خلال مشغل واحد سيساهم في تقليل مشاكل التداخل بين أكثر من مشغل ‏وذلك من خلال نموذج إدارة وتشغيل جديد مبني على المشاركة في الإيرادات، كما تم الاتفاق ألا تقل نسبة العمالة المصرية عن ٩٥ % من إجمالي عدد العاملين بالشركة لنقل الخبرات لجميع العمالة المصرية. 

وأوضح بأن العقد يشمل القيام بأعمال التأهيل والتدريب للمهندسين والفنيين المصريين بما يمكنهم من القيام بأعمال إدارة وتشغيل منظومة القطارات الكهربائية السريعة مستقبلًا وهي من  أهم عوامل منظومة الشراكة بين الجانبين، بالاضافة  إلى التعاون في تدريب عدد من قائدي القطارات المصريين في ألمانيا على قيادة القطارات الكهربائية السريعة سنويا.

جدير بالذكر أن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع فى إنشاء مشروعات الجر الكهربائى الأخضر صديق البيئة، حيث تقوم الهيئة القومية للأنفاق حاليًا بتنفيذ ثلاثة خطوط من شبكة خطوط القطار الكهربائى فائق السرعة بطول إجمالى 2000 (ركاب & بضائع) والتى تتميز بأنها أسرع وأكثر راحة من القطارات العادية؟، كما تتميز بسعة نقل أعلى وتحقق أمان أعلى للركاب، وتساعد على التنمية الاقتصادية وتخدم مختلف القطاعات كالقطاعات الصناعية والسياحة كما تعزز البنية التحتية للمناطق التى تمر بما يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وخدمة التجمعات السكانية الحالية.

