رسميا، تشغيل مونوريل شرق النيل والمرحلة الأولى من القطار السريع خلال أيام

كشفت وزارة النقل التفاصيل الكاملة لموعد تشغيل المرحلة الأولى من القطار السريع وتشغيل مونوريل شرق النيل خلال الأيام القليلة القادمة.

وأصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا أوضحت فيه أنه تزامنًا مع انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة 2025 TRANS MEA خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم بدء المراحل النهائية للتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل تمهيدا لاستقبال الركاب في الاسبوع الأول من شهر يناير العام القادم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفترة ستكون لمزيد من إجراء التدريبات المتنوعة والمكثفة لطوائف التشغيل المختلفة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل المونوريل تحت إشراف شركة الستوم وذلك لضمان أعلى مستويات الخدمة المقدمة لجمهورالركاب.

كما أوضحت الوزارة في بيانها أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع الخاص بشبكة القطار الكهربائي السريع في المرحلة الأولى منه بقطاع أكتوبر تزامنا مع انطلاق الدورة السادسة من المعرض يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025.

