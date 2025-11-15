خطوة نحو تطوير النقل اللوجستي، بدء تصنيع 210 عربة بضائع جديدة للقطار السريع

18 حجم الخط

بدأت الهيئة العربية للتصنيع إجراءات تصنيع عربات البضائع الخاصة بالقطار السريع وذلك في إطار خطط الشركات المشغلة للقطار السريع للتوسع فى عمليات نقل البضائع بالقطارات فى المستقبل.

ووقعت الهيئة العربية للتصنيع مع الهيئة القومية للأنفاق مذكرة تفاهم لتصنيع وتوريد عدد 210 عربة بضائع للعمل على خطوط القطار السريع، وذلك داخل مصانع الهيئة بشركة سيماف التابعة لها.

ومن المتوقع أ سيتم تنفيذ التصنيع داخل مصنع وورش الشركة.

