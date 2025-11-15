السبت 15 نوفمبر 2025
أخبار مصر

خطوة نحو تطوير النقل اللوجستي، بدء تصنيع 210 عربة بضائع جديدة للقطار السريع

بدأت  الهيئة العربية للتصنيع إجراءات تصنيع عربات البضائع الخاصة بالقطار السريع وذلك في إطار خطط الشركات المشغلة للقطار السريع للتوسع فى عمليات نقل البضائع بالقطارات فى المستقبل.

التوسع فى عمليات نقل البضائع  بالقطارات

ووقعت الهيئة العربية للتصنيع مع الهيئة القومية للأنفاق مذكرة تفاهم  لتصنيع وتوريد عدد 210 عربة بضائع  للعمل على خطوط القطار السريع، وذلك داخل مصانع الهيئة بشركة سيماف التابعة لها.

ومن المتوقع أ سيتم تنفيذ التصنيع داخل مصنع وورش الشركة.

