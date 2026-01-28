بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

18 حجم الخط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 51 لسنة 2026 بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية.

وجاء نص القرار كالتالي: رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانـون رقم117 لسنة 1958 بشـأن تنظيم النيابة الإداريـة والمحاكمات التأديبية ؛ وعلى موافقـة المجلس الأعـلى لهيئـة النيابة الإدارية بجلسـته المعـقـودة فى 12/1/2026 ؛ وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ قــــــــرر:

( المادة الأولى ) يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات دفعة 2017 السيدة الأستاذة: 1 – هدى حسام عزت منصور.

( المادة الثانية ) يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجى دفعة 2018 كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم: 1 – أمل محمد عبد الرحمن العفيفى. 2 – منه الله أحمد عبد اللطيف عبد اللاه. 3 – إيمان صلاح مرعى محمد.

( المادة الثالثة ) يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجى دفعة 2019 كل من السيدات الآتية أسماؤهم: 1 – رانيا حسين حنفى إبراهيم عمر. 2 – أحمد كمال زيدان عودة سليمان. 3 – آية نصر عبد الستار حشيش. 4 – سارة أحمد محمد محمد الرفاعى. 5 – نورهان مصطفى محمد محمد الأسود. 6 – سهر رفعت محمد السعيد اللواء. 7 – إيمان السيد علام رضوان. 8 – رودينا محمد عبد السلام عبد المجيد الرباط. 9 – أمانى عبد الله دسوقى إبراهيم. 10 – فتح الله كمال فتح الله شجر. 11 – ياسمين جمال أحمد محمد صقر. 12 – يمنى ياسر جلال زكى. 13 – هاجر السعيد محمد حسان. 14 – يمنى فتحى عوض عوض غزى. 15 – هاجر سيد أحمد محمد. 16 – باسنت كمال أحمد السماحى. 17 – نورهام محمد صابر عبد الله حماد. 18 – محمد أحمد محمد عبد الغنى عواد. 19 – هند محمد عبد الرحمن محمد. 20 – مى السعيد لطفى السيد فتحى لطفى. 21 – نرمين هشام فؤاد علام. 22 – مرهان حسين عبد الرحيم إسماعيل النخلاوى. 23 – نوران يحيى عبد الرحمن رشاد حمزة. 24 – أمل هانى على أحمد عيسى. 25 – ماهيتاب محمد حامد عبد المقصود عطية. 26 – بسنت حامد ناصف عيساوى داود. 27 – أميرة أحمد محمد إبراهيم غنيم. 28 – ماهيتاب إبراهيم محمود محمد شتيه. 29 – ميرنا محمد على المحلاوى. 30 – آية هشام محمود أحمد فريد صفوت. 31 – أميمة سلامة محمد إبراهيم. 32 – سلوى أحمد أحمد محمد على خليل. 33 – ندى عمر عبد الحميد مرزوق. 34 – صفاء ربيع دردير محمد. 35 – يارا مرتضى عبد اللاه عبد الوهاب أبو رضوان. 36 – رنا عبد المجيد عبد الهادى عبد المجيد عبد الله. 37 – منه عادل إبراهيم السيد الغويط. 38 – رنا بهاء الدين نبيل البطراوى. 39 – عبد الحميد عبد الغفار عبد الحميد أحمد. 40 – أمنية همام طه همام. 41 – نوران أحمد حسن محمد على. 42 – ياسمين أحمد على مصطفى. 43 – هبة رضا عبد المؤمن السعدنى. 44 – شذى أحمد يوسف معروف. 45 – دارين محمد إمام شربينى بدوى. 46 – محمد أحمد محمد يوسف حمادة. 47 – عمر أحمد فتحى محمد عبد الله. 48 – يمنى صلاح الدين محمد محمد. 49 – عمرو محمد عوض الحوفى. 50 – عمر طلعت عبد المنعم على عمران. 51 – مريم هشام محمد فرغلى. 52 – نهله سمير أحمد أبو دوح. 53 – آيه يسرى محمد إسماعيل. 54 – سارة محمد إبراهيم أبو سيف. 55 – أحمد مختار عبد العزيز أبو عيطه. 56 – يارا إبراهيم رفعت محمود الشيخ. 57 – محمد رفعت البندارى شعله. 58 – خالد عبد الرحيم عبد الله محمد. 59 – عمر سعد السيد محمد بغدادى. 60 – يمنى سالم عبد العزيز سيد إسماعيل. 61 – هدايا أحمد محمد على سليمان. 62 – محمد نصر شحاته عبد المطلب السيد الشقانى. 63 – ريهام محمد محمد على. 64 – محمود أشرف محمد مختار محمود. 65 – أحمد صلاح محمد هنداوى. 66 – ليلى محمد سليمان فهيم خطاب. 67 – مصطفى محمود محمد المهدى عبد الواحد. 68 – نورهان رجب أحمد سليم. 69 – إسراء أحمد عبد المالك محمد. 70 – هبه خالد شعبان أحمد رمضان. 71 – على خالد عبد الرحمن عبد الرحيم محمد. 72 – شيماء طه محمد عبد الهادى السيد رمضان. 73 – عبد البارى عثمان عبد البارى عثمان. 74 – دعاء إبراهيم عبد الظاهر حفنى قنصوه. 75 – أحمد سعيد محمود النجار. 76 – بلال محمد كمال أحمد. 77 – أحمد محمد حسن خيرى. 78 – كمال أحمد حسين محمد الطويل. 79 – زياد عز محمد عادل مأمون. 80 – أسماء السيد فكرى عوض. 81 – إنجى شريف عبد الحميد على أحمد. 82 – ميريهان جمال أحمد إبراهيم. 83 – أمنية طارق عباس أحمد مخيمر. 84 – محمود أحمد محروس قبيصى. 85 – سيد سلامة سيد سعد. 86 – على عبد المنصف مالك محمد. 87 – إسماعيل عاطف عبد الله أبو العطا. 88 – عبد الله علاء الدين موسى محمد. 89 – سعاد سيد عبد اللطيف على. 90 – ولاء ربيع عبد الرسول عيسى. 91 – منه الله جمال نصار عبد الباقى. 92 – شيرى أحمد محمد عبد المنعم أحمد السعيد خاطر. 93 – شروق خالد محمد زكى على. 94 – مى سيد صلاح الدين سيد. 95 – عمرو عوض بسيونى عوض. 96 – عبد الله ناصر محمد بسيونى كحيل. 97 – أحمد عبد الحميد مصطفى ماريه. 98 – محمد عبد العال حسين حسن. 99 – مها طاهر عبد الفتاح الفرنوانى. 100 – أحمد مصطفى محمد حسين. 101 – إسلام سيد محمد تمام. 102 – مريم أحمد سعيد حسين. 103 – طلعت حسين أمير أحمد. 104 – أحمد متولى عبد الرشيد متولى. 105 – إسراء عماد محمد عبد الحليم الدخميسى. 106 – ميار ناصر إبراهيم على. 107 – عبير شعبان عبد المنصف شعبان. 108 – سماح سعيد سالم محمود. 109 – محمد عبد الهادى محمد عبد الجواد البستاوى. 110 – نهى أشرف أحمد عبد الرازق بيومى. 111 – محمد أحمد محمد جودة. 112 – أمنية خالد عبد القادر عرفه. 113 – رحاب عبد القوى حفظى عبد القادر. 114 – أحمد جمال السيد حسن. 115 – محمد علاء عبد الفتاح غنيم. 116 – إسراء محمود رمضان محمد. 117 – دعاء محمد عبد الحكيم إبراهيم. 118 – حسن محمد حسن الغايش. 119 – حسام عبد العليم محمد محمود. 120 – مروة زكريا إسماعيل على. 121 – آلاء محمد حمدى محمد. 122 – ندى هشام السيد عبد الفتاح. 123 – مصطفى عماد الدين مصطفى عبد الجواد موسى. 124 – كريم أحمد صادق محمد. 125 – أميرة أحمد مصطفى أحمد. 126 – ميرنا ياسر محمد رفعت أبو خطوه. 127 – أحمد عبد القوى أبو المجد محمود. 128 – أحمد محمود حسب محمود. 129 – إسراء حسين توفيق عبد المحسن. 130 – سارة محمد إسماعيل محمد السيد نافع. 131 – دينا عبد الناصر محمود أحمد حسن. 132 – عمرو السيد حسن مصطفى حسب الله. 133 – محمد محمد المتولى على كحيل. 134 - عمر عبد الرحمن معوض صادق الألفى. 135 – محمد جمال حمدى أبو العلا خلف. 136 – أحمد أنور إبراهيم أحمد. 137 – يارا عصام محمد عادل على حمودة. 138 - أحمد عنتر محمد على. 139 – إسلام خالد سلام مصطفى سلام. 140 – عبد الحكيم خالد عبد الحليم أحمد. 141 - عمرو محمد عبد الحميد حسانين. 142 – عمرو الرفاعى الغريب محمد عيد. 143 – باسم مصطفى جودة على إبراهيم. 144 – آلاء محمود أمين أمين سليم. 145 – أمير على محمد محمد على مصطفى. 146 – نورهان جهاد فرج يوسف الألفى. 147 – محمد عصام محمد عبد الظاهر. 148 – محمد حافظ عبد المعز سليم. 149 – هالة نبيل عبد الصبور محمد النبراوى. 150 – خالد سيد محمد نوفل. 151 – يارا إبراهيم محمد عيسى. 152 – أحمد مصطفى محفوظ عبد الحق. 153 – أمانى حجاج كمال حسين. 154 – مروة محمد عبد الفتاح غباشى. 155 – عمر إبراهيم السيد عبد الرحمن عبد اللطيف. 156 – هانى محمد السيد عرفه. 157 – ناهد أحمد منير خير الله تركى. 158 – أحمد مختار عبد الله أحمد خيال. 159 – أحمد محمد سعد إبراهيم فودة. 160 – سيف الدين محمد سامح حلمى إسماعيل سرحان. 161 – عبد الرحمن محمد عبد الحميد عبد المجيد شحاته. 162 – محمد رمضان متولى غنيم بدر. 163 - محمد حسن السيد أحمد موافى. 164 – مؤمن جمال حسينى سالم العزاوى. 165 – أحمد محمد عبد الباقى محمد عبد الباقى. 166 – أحمد محمد عبد الكريم محمد أحمد. 167 – أحمد محمد هشام عبد الله عمر. 168 – سهيله محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن. 169 – سارة عاطف أبو المجد كامل. 170 – أحمد على على على كامل. 171 – يوسف محمد محمود الحسينى يوسف. 172 – شمس الدين عمرو فتحى حسين لاشين. 173 – آلاء عاطف يسن سليمان عيسى. 174 – حسام طه طه الطحان. 175 - لبنى محمد عبد القادر محمد.



( المادة الرابعة ) يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجى دفعة 2020 كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم: 1 – زينب علاء محمد سلام. 2 – آيه عاطف عبد السلام عبد الغنى. 3 – نغم محمد السيد طاهر الشريف. 4 – بسنت سامح شافعى أمين. 5 – أسماء عادل سعد محمد. 6 – سهيلة مجدى كمال الديب. 7 – هبه الله عبد الرحيم سامى عبد الرحيم الجميل. 8 – زينب محمد إبراهيم عبد الله. 9 – ميرنا مصطفى محمد محمد الأسود. 10 – آية عماد محمد عبد الخالق. 11 – مريم رافع محمد أنور عبد الرحمن. 12 – أميرة عبد الحميد محمد حسن أبو عبده. 13 – إيمان فرغلى عبد العال أحمد. 14 – شروق أحمد عبد المجيد مصطفى. 15 – ياسمين هشام محمد عبده سالم شاهين. 16 – محمد محمود محمد سليم. 17 – نعمه محمود أحمد سيد. 18 – خالد محمد السعيد عبده الفقى. 19 – مروة ياسر محمود محمد أحمد الصغير. 20 – محمد حامد أنور فوده. 21 – محمد ياسين عبد الحميد الفقى. 22 – أحمد عوض على مصطفى البربرى. 23 – ندى حمدى محمود أحمد. 24 – شيماء فؤاد حته حسين. 25 – مريم عبد الحليم على عبد الحليم. 26 – أمنية أيمن عفيفى سالم. 27 – أميرة أحمد سلامة أحمد عوض. 28 – إيمان عبد الحميد متولى عبد الحميد. 29 – محمد مختار جمعة الشافعى. 30 – يارا محمد حلمى عبد التواب. 31 – ميار مسعود جاد الله سيد. 32 – محمد محمود كامل عبد الوهاب محمد. 33 – أسامة طلعت محمد على. 34 – مريم صفوت عبد السلام عوض الله. 35 – عمرو عصام تهامى مصلحى خميس. 36 – عبد الرحمن محسن الهادى أحمد. 37 – عمرو إبراهيم شعبان قرنى. 38 – هيثم جميل بركات عبد النور. 39 – فاطمة طوسون فتحى طوسون. 40 – محمد أيمن محمد محمد عبد الفتاح. 41 – يارا أشرف عبد العزيز حسانين. 42 – محمود محمد محمد محمد عبد الفتاح. 43 – يسرا علاء الدين عبد الحكيم أبو زيد. 44 – مروة خالد حسين عبد التواب. 45 – إسراء ناصر حافظ محمد. 46 – ريهام علاء الدين ثابت محمد. 47 – مروان وجيه محمد يونس وجيه. 48 – عمرو جمال عبد الرؤف محمد. 49 – محمد محيى أحمد محمد. 50 – دينا عدنان فنجرى أبو جبل. 51 – مصطفى أحمد محمود عيسى. 52 – إيهاب ناجى محمد محمد. 53 – شعبان شحاته عبد الحى كيلانى أبو رامون. 54 – داليا عبد الباسط سالم حسن. 55 – حمادة ناجح أحمد دمشيرى. 56 – نهى حجازى معوض حسين. 57 - سارة محمد صابر محمد عقل. 58 – محمد سعد رمضان عطية. 59 – علياء رياض حسانين رياض. 60 – خلود موسى أحمد السيد موسى. 61 – طه عمر محمود محمد طه. 62 – يمنى محمد رياض على عطية غازى. 63 – يوسف أسامة سعد محمد. 64 – أحمد المعداوى المتولى إبراهيم. 65 – علاء الدين محمود عبد الباقى أحمد. 66 – هدى السيد عبد الشهيد عبد المقصود. 67 – نورهان أبو الوفا طاهر محمد. 68 – محمد شوقى على عتيم. 69 – محاسن كمال الدين شافعى عبد الحميد أبو دنيا. 70 – أسماء قرنى محمد عبد الله. 71 – علا عابد سعد حراجى. 72 – إبراهيم أحمد سيدهم إبراهيم. 73 – أحمد مدحت السيد عبد المقصود. 74 – حسين عبد الرحمن على جمعة. 75 – آلاء محمد مسعود خليفة. 76 – ريناد السيد عبد الرحمن القفص. 77 – على منيع على عبد السلام. 78 – رانيا خالد فؤاد محمد مراد أبو كريشه. 79 – ندى حمدان حامد حمدان. 80 – نادين السيد عطية أحمد العرينى. 81 – صفاء محمد عبد المجيد عبد الكريم. 82 – أحمد علاء مأمون محيى سيف. 83 – نوره عبده حسن البربرى. 84 – معالى سيد عبد الرحمن محمد. 85 – فتحى فايز فتحى إمام قاطور. 86 – فيصل عزت عمر مبروك درويش. 87 – دان عبد العظيم السيد السيد حسب النبى. 88 – أسامة عادل عبد المحسن حسن فارس. 89 – شاهى أحمد عبد الفتاح حسن. 90 – نورهان صلاح إبراهيم عوض عطاره. 91 – منار السيد محمد أحمد. 92 – مروة محمد خميس ميهوب. 93 – ندا باسم أحمد منصور عبد الفتاح. 94 – منال جمال حسن حسن شديد. 95 – أحمد محمود حسن محمد حسن. 96 – محمود عبد المؤمن أحمد محمد. 97 – محمود فوزى محمد الشباسى. 98 – محمد صبرى الحفنى محمد. 99 – رغده راضى عبد المعطى على. 100 – أحمد السيد أحمد السيد. 101 – سمير محمد أحمد حسين. 102 – عبد الرحيم هيكل عبد الرحيم فرغل. 103 – رنا رضا فرج عبد العال خضر. 104 – نورهان صلاح ذكى حسين. 105 – هشام أحمد عبد النافع الفقى. 106 – شروق إيهاب رمزى على قشطة. 107 – ميرنا توفيق عباس حسين الحويط. 108 – نهى الشافعى محمود صالح. 109 – رفيده شاكر أنور عبد الغنى مصرى. 110 – رانا محمد محمد عبد الكريم. 111 – أيمن مصطفى عبد العال إبراهيم. 112 – أحمد عبد اللاه شحاته عبد المطلب السيد الشقانى. 113 – السيد شلبى السيد الدسوقى شلبى. 114 – أحمد إبراهيم أحمد الصعيدى. 115 – أحمد طلعت رجب محمد. 116 – محمد أحمد السعيد محمد قيبع. 117 – محمد مصطفى إسماعيل محمد منصور شلبى. 118 – حسناء حافظ عبد العال محمد شكر. 119 – محمد السيد عبد العظيم أحمد. 120 – أحمد محمد جاد متولى. 121 – يمنى صبرى محمد السنوسى محمد أبو العينين. 122 – منال أحمد محمد كامل أحمد باشا. 123 – ياسمين محمد أسامة عبد البديع أحمد آدم خلاف. 124 – أحمد عبد المنعم محمد محمود. 125 – عبد الله محمود على محمود. 126 – عمر محمود محمد عبد الهادى عمر. 127 – عبد الرحمن مراد عبد الرحمن مبروك. 128 – وديان شعبان أحمد الدماطى. 129 – فتحى محمد فتحى جامع. 130 – محمد مظهر محمد عبد الله. 131 – أحمد يسرى عبد الفتاح مصطفى. 132 – أمنية سيد صدقى السيد. 133 – نجاة أحمد أحمد محمود جزر. 134 – أسامة يوسف نان عبد الشهيد. 135 – المعتز بالله أحمد محمود أحمد. 136 – المعتصم بالله مجدى فوزى يوسف. 137 – محمد ثروت عبد الحميد عبد العزيز. 138 – ولاء سعد سعد السعدنى. 139 – أحمد صلاح الدين عبد العاطى أحمد عبد العاطى. 140 – محمد زكى عبد القادر محمد المندراوى. 141 – نرمين طارق مصطفى عبد الرحمن. 142 – أحمد محمود هاشم هاشم عبد الدايم. 143 – إبراهيم السيد عبد العزيز الشاذلى حمودة. 144 – ميار عاطف محمد حسن. 145 – عمر محمد السعيد فوزى عبد الستار. 146 – سارة عبد الرؤوف أنور محمد صبيح. 147 – شيرين حسن محمد أمين جيره. 148 – يوسف محمد عبد الموجود عبد السيد الوليلى. 149 – عبد الرحمن قمر فايد عبد الفتاح فايد. 150 – عبد الحميد عادل محمد طه مرسى. 151 – أمنية حسان عبد السميع هاشم. 152 – أحمد محمد خليفة محمد. 153 – عمر حاتم السيد بدوى الشناوى. 154 – محمد حسن على محمود. 155 – خالد محمد السيد صالح. 156 – شعبان عبد الستار إبراهيم محمد سليمان. 157 – محمد عاطف الزمزمى أبو زيد. 158 – رودينا أمير عدلى أمير. 159 – هاجر عماد خميس محمد. 160 – آيه السيد عبد اللطيف السيد. 161 – ميران ماهر محمد شكرى مرسى شويل. 162 – محمد سمير سعيد إبراهيم. 163 – حمدى أمجد حمدى محمد. 164 – عمر محمد عماد أبو المجد مختار. 165 – مروان عمر عبد العزيز عبد الرحمن. 166 – أحمد خيرت أنور عبد العال. 167 – أحمد حسن مرعى عبد العزيز. 168 – يارا تامر جلال محمد السيد صلاح. 169 – مى أسامة محمد رشاد موسى سليمان. 170 – كيرلس صموئيل جمال جاد الله. 171 – زياد عصام الدين عبد الستار محمود أحمد. 172 – ريم مصطفى لطفى عبد الرحيم. 173 – زياد محمود محمد محمود. 174 – أحمد عبد العزيز مصطفى محمد. 175 – محمد على عبد المجيد سليمان. 176 – فوزية طارق عبد الرحمن حسن حسين. 177 – سيف الدين طارق عباس السعيد مصطفى. 178 – زياد طارق عبد الرحيم عماشة. 179 – ميار حسام الدين ناجى محمد سلومه. 180 – عبد الله عصام الدين عبد الحميد شحاته سليم. 181 – طارق أحمد عبد الباسط طه. 182 – محمد مصطفى بدر إبراهيم عمارة. 183 – محمد عاطف عبد السلام عاشور. 184 – أحمد وائل فتحى السيد محمد الجزيرى. 185 – أمانى محمد فكرى محمد نافع. 186 – باسل كمال الشحات عبد العاطى. 187 – ماهينور محمد أبو ضيف باشا. 188 – هيا محمود خليفة عبد الفتاح. 189 – رنا خيرى محمد على سيد. 190 – ياسمين إبراهيم حلمى محمد القروى. 191 – محمود إبراهيم أحمد عبد الحليم. 192 – محمد هانى صادق محمد. 193 – علاء منصور محمد الشريف. 194 – مروة عبد السلام عبد الرءوف شحاته. 195 – سالم حمدى سالم عبد المقصود. 196 – رويدا ياسر عبد الغفار عبد الله. 197 – نوران أيمن محمد صابر. 198 – مصطفى عامر موسى عبد العظيم. 199 – يوسف مصطفى عبد العال حسين جبر. 200 – ندى علاء محمد أحمد إسماعيل. 201 – أحمد عبد المولى زين العابدين محمد. 202 – نورهان ناصر محمد القرمانى. 203 – محمد حامد عبد الرحمن سليم. 204 – أحمد مجدى سيد محمد دسوقى.

( المادة الخامسة ) تحدد أقدمية السيدات معاونى النيابة الإدارية المشار إليهن فى المادتين الأولى والثانية من هذا القرار بين أقرانهن المعينين من ذات دفعة التخرج فى درجة معاون نيابة آنذاك.

( المادة السادسة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شعبان سنة 1447ﻫ ( الموافق 27 يناير سنة 2026م ).

عبد الفتاح السيسى.



