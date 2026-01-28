الأربعاء 28 يناير 2026
رياضة

موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

برشلونة
برشلونة
دوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب "كامب نو" مباراة فريقي برشلونة وكوبنهاجن، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة، من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة برشلونة وكوبنهاجن اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وكوبنهاجن 

تُذاع مباراة برشلونة وكوبنهاجن اليوم في دوري أبطال أوروباعبر قناة bein sports hd 3.

يدخل برشلونة مباراة الليلة وهو يمتلك 13 نقطة حيث يحتل المركز التاسع في جدول مرحلة الدوري، في حين أن كوبنهاجن لديه 8 نقاط فقط في المركز السادس والعشرين.

ولا يمتلك نادي برشلونة خيارًا آخر سوى تحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد كوبنهاجن، مع فارق أهداف كبير، مقارنة بباقي منافسيه، من أجل حسم التأهل المباشر إلى دور الـ16 دون خوض مرحلة الملحق.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

