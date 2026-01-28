أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

18 حجم الخط

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل تقريرا لكوبرى الخور في منطقة مايو مدعوم بالصور، يظهر التطور على المشروع.

أعلى كوبري معلق للقطارات في مصر

ويعتبر كوبري خور مايو هو أعلى كوبري معلق للقطارات في مصر، يقع أعلى خور وادي دجلة، ويعد جزءًا حيويًا من الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة/ مطروح).

يبلغ ارتفاعه 80 مترًا، وطوله 550 مترًا (خرسانيًا)، ويهدف لربط المناطق الجبلية الوعرة ضمن شبكة النقل الحديثة.

أبرز المعلومات عن كوبري خور مايو

الموقع: أعلى وادي دجلة/ منطقة مايو، ويمتد بين جبلين.

الارتفاع: يُعد الأعلى في مصر، حيث يصل إلى 80 مترًا في بعض المحاور.

الطول والعرض: يبلغ طوله الإجمالي للأعمال الخرسانية 550 مترًا (في بعض المصادر 600 متر) وبعرض 14 مترًا.

التصميم: يتكون من 9 محاور، مع استخدام تقنيات متقدمة مثل العربات المتحركة والباكيات المعدنية.

الأهمية: جزء من "قناة السويس الجديدة على قضبان" لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط.

تم تنفيذه ضمن مشروعات النقل الذكي لضمان استمرارية مسار القطار السريع عبر الطبيعة الجبلية.

وفي سياق متصل نشرت وزارة النقل تقريرا تحت عنوان اعرف معلومات عن مشروعات بلدك - شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية.

وحددت الوزارة عددا من النقاط الهامة والمميزات للمشروع اهمها ما يلى:

1- يمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على (20) محطة (6 سطحية - 14 علوية)

2- جارى تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة غبريال كما يجرى تنفيذ أعمال الخوازيق والاعمدة والبلاطات للمسار العلوي.

3- جاري تنفيذ أعمال الأساسات (الخوازيق والقواعد) والأعمدة للمحطات بالمشروع.

4- جارى تقدم اعمال التسوية والأسوار فى ورشتي المشروع في أبو قير وكفر عبده، كما تم البدء فى أعمال المباني والبنية الأساسية.

5- المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

