الأهلي يتقدم على وادي دجلة بثنائية في الشوط الأول

 تقدم النادي الأهلي على وادي دجلة بهدفين دون رد في الشوط الأول على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وسيطر الأهلي على مجريات اللعب مع بداية اللقاء وكاد تريزيجيه أن يخطف أول الأهداف لكن عمرو حسام حارس دجلة تصدى له.

كما تصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية من إسلام كانو في الدقيقة 15.

وسجل محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي  الأهلي الهدف الأول في مرمى وادي دجلة بالدقيقة 25.

كما سجل أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من علامة الجزاء.

 

تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان.

 

قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

حراس المرمى: الشناوي، شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر، بيكهام، ياسين مرعي، محمد هاني، أحمد عيد، كوكا، محمد شكري.

خط الوسط: اليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان، جراديشار.

ويغيب عن الأهلي أمام وادي دجلة كل من: محمد شريف، أحمد عبد القادر، أشرف داري، محمد سيحا، عمرو الجزار، كريم فؤاد، حمزة عبد الكريم، يوسف بلعمري.

 

ترتيب الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، بينما يقع وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة.

