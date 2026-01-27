حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في الدوري

18 حجم الخط

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة وادي دجلة، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان.

مباراة الأهلي ووادي دجلة

الأهلي يدخل المباراة وهو يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط لتعزيز مشواره في البطولة المحلية، خاصة أن هذه المباراة تعد الأولى للفريق في بطولة الدوري الممتاز، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي شهدت مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في استغلال هذه المباراة لاستعادة تحقيق الفوز لتعزيز فرص الأحمر في المنافسة على صدارة جدول الدوري.

على الجانب الآخر، يدخل وادي دجلة المباراة بطموح كبير بعد فوزه في الجولة الماضية على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي ومواصلة صحوته في البطولة.

قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

حراس المرمى: الشناوي، شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر، بيكهام، ياسين مرعي، محمد هاني، أحمد عيد، كوكا، محمد شكري.

خط الوسط: اليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، تريزيجيه.

خط الهجوم:مروان عثمان، جراديشار.

ويغيب عن الأهلي أمام وادي دجلة كل من: محمد شريف، أحمد عبد القادر، أشرف داري، محمد سيحا، عمرو الجزار، كريم فؤاد، حمزة عبد الكريم، يوسف بلعمري.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة والقنوات الناقلة

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق وادي دجلة، اليوم الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، بينما يقع وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.