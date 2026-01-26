طريقة عمل الأرز الصيادية بالجمبري في خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل الأرز الصيادية بالجمبري، الأرز الصيادية من أشهر الأطباق البحرية في المطبخ العربي، خاصة في المناطق الساحلية، وبتميز بنكهته القوية والغنية الناتجة عن البصل المحمر والتوابل الخاصة.

وعند تحضير الأرز الصيادية بالجمبري، تتحول إلى وجبة متكاملة تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، حيث يعد الجمبري مصدر ممتاز للبروتين والمعادن.

وطريقة عمل الأرز الصيادية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وعادة يقدم بجانب الأسماك والمأكولات البحرية، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الأرز الصيادية بالجمبري.

مكونات الأرز الصيادية بالجمبري:-

نصف كيلو جمبري متوسط الحجم مقشر ومنظف

عصير ليمونة

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

3 بصلات كبيرة مقطعة شرائح رفيعة

4 أكواب مرق جمبري (ناتج من سلق القشور)

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة بهارات سمك

1 ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة قرفة

ورقة لورا

ملح حسب الذوق

طريقة عمل الأرز الصيادية بالجمبري

طريقة عمل الأرز الصيادية بالجمبري:-

أولا نحضر مرق الجمبري، تغسل قشور الجمبري جيدا وتوضع في قدر على النار.

يضاف إليها لتر ماء مع بصلة صغيرة وورقة لورا وحبهان.

يترك المرق يغلي لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

يصفى المرق ويحتفظ به لاستخدامه في تسوية الأرز.

يتبل الجمبري بعصير الليمون، والثوم، والملح، والفلفل، والكمون والكزبرة الجافة.

يترك لمدة 10 دقائق فقط حتى لا يفقد قوامه.

في طاسة ساخنة، يسخن الزيت أو الزبدة.

يشوح الجمبري سريعا لمدة 2 إلى 3 دقائق لكل جانب حتى يتغير لونه فقط.

يرفع من على النار ويترك جانبا.

وفي قدر عميق، يسخن الزيت ثم يضاف البصل.

يقلى البصل على نار متوسطة حتى يصبح بني غامق (وهو سر لون ونكهة الصيادية).

يضاف الأرز المصفى ويقلب مع البصل جيدا.

تضاف البهارات، بهارات السمك، والبابريكا، والقرفة، وورقة اللورا والملح.

يسكب مرق الجمبري الساخن ويقلب برفق.

يترك الأرز حتى يغلي، ثم تخفض النار ويغطى القدر.

يترك الأرز لينضج تماما لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

بعد نضج الأرز، يضاف الجمبري المشوح على وجه الأرز.

يغطى القدر ويترك على نار هادئة جدا لمدة 5 دقائق حتى تتجانس النكهات.

يقدم الأرز الصيادية بالجمبري ساخنا.

يمكن تزيينه بالبقدونس المفروم أو شرائح الليمون.

يقدم بجانبه سلطة الطحينة، وسلطة خضراء، أو مخلل الليمون أو الخيار.

لنجاح الأرز الصيادية بالجمبري، يجب تحمير البصل جيدا لأنه هو سر الطعم الأصلي للصيادية.

لا تبالغى في تسوية الجمبري حتى لا يصبح قاسي.

استخدام مرق الجمبري الطبيعي يمنح الأرز نكهة بحرية غنية.

يمكن إضافة القليل من الشطة لمحبي الطعم الحار.

