الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل فيليه السمك المشوي بمذاق لا يقاوم

فيليه السمك المشوي،
فيليه السمك المشوي، فيتو
18 حجم الخط

طريقة عمل فيليه السمك المشوي، فيليه السمك المشوي من أشهى وأخف الوجبات الصحية، فهو غني بالبروتين عالي الجودة وأحماض أوميجا 3 المفيدة للقلب والمخ.

وكما يتميز بسهولة تحضيره وسرعة نضجه، مما يجعله وجب لذيذة ومميزة للغداء أو العشاء، خاصة لمن يتبعون نظام غذائي صحي.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل فيليه السمك المشوي.

مكونات عمل فيليه السمك المشوي:

½ كيلو فيليه سمك أي نوع حسب الرغبة 

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

عصير ليمونة كبيرة

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهارات سمك اختياري

شرائح ليمون للتقديم

طريقة عمل فيليه السمك المشوي 
طريقة عمل فيليه السمك المشوي 

طريقة عمل فيليه السمك المشوي:

  • في وعاء عميق، اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون جيدا.
  • أضيفي الثوم المفروم وجميع التوابل والملح.
  • قلبي المكونات حتى تتجانس وتحصلي على تتبيلة متوازنة النكهة.
  • اغسلي الفيليه جيدا وجففيه بمنشفة مطبخ.
  • ضعي الفيليه في التتبيلة وقلبيه برفق حتى يغطيه الخليط من جميع الجهات.
  • غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة من 30 دقيقة إلى ساعة حتى يتشرب النكهات.
  • سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
  • رصي شرائح الفيليه في صينية مبطنة بورق زبدة.
  • ضعي فوق كل قطعة شريحة ليمون أو رشة زيت زيتون إضافية.
  • أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج السمك ويصبح لونه ذهبي.
  • يمكن تشغيل الشواية لمدة 3 دقائق في النهاية للحصول على لون مشوي جميل.
  • أو سخني الجريل جيدا وادهنيه بقليل من الزيت.
  • ضعي شرائح الفيليه واتركيها 4 أو 5 دقائق لكل جانب.
  • قلبي بحذر حتى لا يتفتت الفيليه.
  • ارفعيه عندما يصبح طري ومشوي بالكامل.
  • يقدم مع الأرز الأبيض أو الأرز البني
    بجانب سلطة خضراء أو سلطة طحينة
    مع خضار مشوية مثل الكوسة والفلفل والجزر.
  • أو مع صوص الزبادي بالثوم والليمون.
  • لنجاح فيليه السمك المشوي، اختاري فيليه طازج وخالي من الشوك.
  • لا تطيلي مدة الشوي حتى لا يجف السمك.
  • يفضل استخدام زيت الزيتون لنكهة صحية.
  • يمكن إضافة أعشاب مثل الزعتر أو الشبت لتعزيز الطعم.
txt

سعر السمك اليوم، البلطي يقفز 12 جنيهًا في سوق العبور

txt

طريقة عمل شاورما السمك بمذاق لا يقاوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السمك فيليه السمك فيلية السمك المشوي طريقة عمل فيليه السمك المشوي مكونات عمل فيليه السمك المشوي الشيف نوال أحمد

مواد متعلقة

طريقة عمل صينية السمك قشر البياض في الفرن

طريقة عمل كفتة السمك في خطوات بسيطة ومذاق رائع

طريقة عمل السمك البوري المبطرخ بطرق مختلفة

طريقة عمل صينية السمك بالصلصة فى الفرن

ads

الأكثر قراءة

تصل إلى القاهرة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وشبورة تحجب الرؤية اليوم

خسارة ليفربول وآرسنال، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 23

ذكرى استشهاد الإمام علي، الخليفة العادل في زمن الفتنة

كاتب سيناريو وممثل ومخرج، ما لا تعرفه عن محمود إسماعيل منافس المليجي وزكي رستم في أدوار الشر

675 محاميا يخضعون اليوم لمقابلات شخصية للقيد بالجدول العام

أكلات في الإفطار تقاوم الخمول الصباحي وتمنحك طاقة متوازنة طوال اليوم

الأهلي يصطدم بـ وادي دجلة اليوم في الدوري الممتاز

نقيضان على كنبة واحدة، طفلة تتحدى "جيل الشات" برفع شعار معرض القاهرة للكتاب (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية