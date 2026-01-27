طريقة عمل فيليه السمك المشوي بمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل فيليه السمك المشوي، فيليه السمك المشوي من أشهى وأخف الوجبات الصحية، فهو غني بالبروتين عالي الجودة وأحماض أوميجا 3 المفيدة للقلب والمخ.

وكما يتميز بسهولة تحضيره وسرعة نضجه، مما يجعله وجب لذيذة ومميزة للغداء أو العشاء، خاصة لمن يتبعون نظام غذائي صحي.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل فيليه السمك المشوي.

مكونات عمل فيليه السمك المشوي:

½ كيلو فيليه سمك أي نوع حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

عصير ليمونة كبيرة

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهارات سمك اختياري

شرائح ليمون للتقديم

طريقة عمل فيليه السمك المشوي

طريقة عمل فيليه السمك المشوي:

في وعاء عميق، اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون جيدا.

أضيفي الثوم المفروم وجميع التوابل والملح.

قلبي المكونات حتى تتجانس وتحصلي على تتبيلة متوازنة النكهة.

اغسلي الفيليه جيدا وجففيه بمنشفة مطبخ.

ضعي الفيليه في التتبيلة وقلبيه برفق حتى يغطيه الخليط من جميع الجهات.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة من 30 دقيقة إلى ساعة حتى يتشرب النكهات.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

رصي شرائح الفيليه في صينية مبطنة بورق زبدة.

ضعي فوق كل قطعة شريحة ليمون أو رشة زيت زيتون إضافية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج السمك ويصبح لونه ذهبي.

يمكن تشغيل الشواية لمدة 3 دقائق في النهاية للحصول على لون مشوي جميل.

أو سخني الجريل جيدا وادهنيه بقليل من الزيت.

ضعي شرائح الفيليه واتركيها 4 أو 5 دقائق لكل جانب.

قلبي بحذر حتى لا يتفتت الفيليه.

ارفعيه عندما يصبح طري ومشوي بالكامل.

يقدم مع الأرز الأبيض أو الأرز البني

بجانب سلطة خضراء أو سلطة طحينة

مع خضار مشوية مثل الكوسة والفلفل والجزر.

بجانب سلطة خضراء أو سلطة طحينة مع خضار مشوية مثل الكوسة والفلفل والجزر. أو مع صوص الزبادي بالثوم والليمون.

لنجاح فيليه السمك المشوي، اختاري فيليه طازج وخالي من الشوك.

لا تطيلي مدة الشوي حتى لا يجف السمك.

يفضل استخدام زيت الزيتون لنكهة صحية.

يمكن إضافة أعشاب مثل الزعتر أو الشبت لتعزيز الطعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.