وصفات طبيعية لعلاج آلام الدورة الشهرية في البرد

18 حجم الخط

وصفات طبيعية، لعلاج آلام الدورة الشهرية، تعاني كثير من النساء من زيادة حدة آلام الدورة الشهرية خلال فصل الشتاء، حيث يلعب الطقس البارد دورًا مباشرًا في زيادة تقلصات الرحم، وتشنج العضلات، والشعور بالخمول والتعب العام.





مع انخفاض درجات الحرارة، تميل الأوعية الدموية إلى الانقباض، ما يقلل من تدفق الدم إلى منطقة الحوض ويزيد الإحساس بالألم.



ورغم شيوع استخدام المسكنات الدوائية، تفضل العديد من النساء اللجوء إلى الوصفات الطبيعية الآمنة، التي تساعد على تخفيف الألم دون آثار جانبية، خاصة عند استخدامها بانتظام.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن آلام الدورة الشهرية في الشتاء مشكلة شائعة، لكنها ليست أمرًا لا يمكن السيطرة عليه.



أضافت، أنه بالاعتماد على وصفات طبيعية بسيطة، تجمع بين المشروبات الدافئة، والأغذية المناسبة، والتدفئة الموضعية، يمكن للمرأة أن تخفف من حدة الألم وتعيش أيام الدورة براحة وهدوء أكبر، دون اللجوء المفرط إلى المسكنات.



وصفات طبيعية لعلاج آلام الدورة الشهرية



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة لعلاج آلام الدورة الشهرية في الطقس البارد، مع توضيح فوائد كل وصفة وطريقة استخدامها.

أولًا: المشروبات الدافئة… خط الدفاع الأول

تلعب المشروبات العشبية الدافئة دورًا مهمًا في تهدئة تقلصات الرحم وتحسين الدورة الدموية، وهو ما تحتاجه المرأة بشدة خلال أيام الدورة في الشتاء.



مشروب الزنجبيل

الزنجبيل من أقوى الأعشاب الطبيعية المضادة للالتهابات، ويساعد على تقليل التقلصات الرحمية وتنشيط الدورة الدموية.

طريقة التحضير:

يُغلى كوب من الماء مع شرائح الزنجبيل الطازج لمدة 5–10 دقائق، ثم يُحلى بالعسل الطبيعي ويُشرب مرتين يوميًا.



القرفة

تتميز القرفة بقدرتها على تهدئة العضلات وتقليل الشعور بالانتفاخ المصاحب للدورة.

يمكن غلي عود قرفة في كوب ماء، أو إضافتها إلى الحليب الدافئ للحصول على تأثير مزدوج في التدفئة وتهدئة الألم.



البابونج

يساعد البابونج على الاسترخاء وتقليل التوتر العصبي، وهو عامل مهم في تخفيف حدة الألم.

يُنصح بتناوله مساءً قبل النوم لتهدئة الجسم والمساعدة على نوم أعمق خلال فترة الدورة.

آلام الدورة الشهرية



ثانيًا: وصفات غذائية تخفف الألم من الداخل

لا يقل الطعام أهمية عن المشروبات، فاختيارات غذائية بسيطة قد تُحدث فرقًا كبيرًا في شدة الألم.



شوربة العدس

العدس غني بالحديد والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لتعويض ما يفقده الجسم أثناء الدورة، كما أن الشوربة الدافئة تمنح الجسم شعورًا بالراحة والتدفئة.



السمسم والحلاوة الطحينية

يحتوي السمسم على دهون صحية تساعد في تقليل التقلصات، ويمكن تناول ملعقة صغيرة من الحلاوة الطحينية يوميًا خلال أيام الدورة.



الشوفان

يساعد الشوفان على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل تقلبات المزاج المصاحبة للدورة، كما يمد الجسم بالطاقة ويقلل الشعور بالخمول الشتوي.



ثالثًا: الكمادات والدهانات الطبيعية

التدفئة الموضعية من أكثر الطرق فعالية لتخفيف آلام الدورة في الطقس البارد.



كمادات الماء الدافئ

وضع كيس ماء دافئ على أسفل البطن أو أسفل الظهر لمدة 15–20 دقيقة يساعد على إرخاء عضلات الرحم وتقليل الألم بشكل ملحوظ.



زيت السمسم أو زيت الزيتون الدافئ

تدفئة كمية صغيرة من الزيت، ثم تدليك أسفل البطن بحركات دائرية لطيفة، يساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيف التقلصات.



زيت اللافندر

يتميز اللافندر بتأثيره المهدئ للأعصاب، ويمكن مزجه مع زيت ناقل مثل زيت اللوز واستخدامه في تدليك أسفل الظهر.



رابعًا: أعشاب خاصة بالشتاء وآلام الدورة

هناك أعشاب معروفة بتأثيرها القوي في تخفيف آلام الدورة، خاصة عند استخدامها في الطقس البارد.



الحلبة

تساعد الحلبة على تقليل التقلصات وتنظيم الهرمونات. يمكن غلي ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في الماء وتناولها مرة يوميًا.



النعناع

يساعد النعناع على تهدئة الجهاز العصبي وتخفيف آلام البطن، كما يقلل من الغثيان الذي يصاحب الدورة لدى بعض النساء.



اليانسون

من الأعشاب الآمنة والفعالة في تهدئة التقلصات، خاصة إذا تم تناوله دافئًا قبل النوم.



خامسًا: عادات يومية تعزز تأثير الوصفات الطبيعية

لا تكتمل فاعلية الوصفات الطبيعية دون اتباع بعض العادات البسيطة خلال أيام الدورة في الشتاء:

الحفاظ على تدفئة الجسم، خاصة منطقة البطن والقدمين.

تقليل التعرض للهواء البارد والمشروبات المثلجة.

ممارسة تمارين التمدد الخفيفة أو اليوغا، التي تساعد على إرخاء العضلات.

الحصول على قسط كافٍ من النوم لتقليل التوتر العصبي.



متى يجب الحذر؟

رغم أمان الوصفات الطبيعية، يجب استشارة الطبيب في حال كانت آلام الدورة شديدة أو غير معتادة، أو مصحوبة بنزيف غزير أو أعراض مستمرة، فقد تكون مؤشرًا على مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.