الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سقوط عامل من أعلى سقالة داخل محكمة أجا في الدقهلية

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

سقط عامل، اليوم الثلاثاء، من أعلى سقالة بارتفاع نحو 3 أمتار داخل محكمة أجا بمحافظة الدقهلية، وأصيب إصابات بالغة وجرى نقله لمستشفي أجا المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد  بسقوط عامل أثناء عمله، وتبيّن إصابة سمير السيد فتوح، 50 عامًا، مقيم بالمنصورة، باشتباه كسر في العمود الفقري واشتباهًا بكسر في الضلوع.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

على جانب آخر، أصيب 3 أشخاص في اصطدام موتوسيكل مع جرار زراعي أمام قرية الصوفي مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في اصطدام موتوسيكل مع جرار زراعي أمام قريه الصوفي مركز ميت غمر.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وسيارتين إسعاف وجري نقل المصابين لمستشفى ميت غمر المركزي.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات 

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من “عمرو م ع”37 سنة بكدمات بالعين اليسرى وجرح قطعي بالرأس والجبهة من الناحية اليسرى وكدمات بالبطن واشتباه كسر بالحوض.

وأصيب "مدحت ن ع" 27 سنة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، “خالد م م” 35 سنة بسحجات بالساق اليمني مع اشتباه وكسر بالساق اليمني. 

إصابة 6 أشخاص في تصادم موتوسيكلات ببلقاس والجمالية 

شهد مركزي بلقاس والجمالية بمحافظة الدقهلية حادثين متفرقين نتج عنهم إصابة 6 أشخاص بالتساوي جراء تصادم موتوسيكلات، وجرى نقلهم لتلقي العلاج اللازم بمستشفى كل مركز.

جاء الحادث الأول بتلقي الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصطدام موتوسيكل بآخر على طريق قرية المعصرة مركز بلقاس. 

وانتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفى بلقاس.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابة بحادث بلقاس 

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من: 

١ـ "إسلام ع ال"25 سنة بكسر مفتوح بالكوع الأيسر والفخذ الأيسر. 
٢ـ أحمد م ال س 20 سنة بسحجات باليدين والقدمين وكدمات بالصدر والبطن.
٣-محمد ه ع م 12 سنة بجرح قطعي بالرأس والذقن واشتباه كسر باليد اليسرى. 

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص في اصطدام موتوسيكل، أمام مدرسة عزبة عبده بالجمالية. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الجمالية 3 أشخاص مصابين جراء الاصطدام بموتوسيكل أمام مدرسة عزبة عبده بالجمالية.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز الجمالية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص. 

وكشف مصدر طبي عن أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات بكل منهم، وهم:
١ـ "أحمد ا م ح "26 سنة باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي باليد اليسرى. 
٢ـ "مأمون ال ح م" 49 سنة بكدمات بالفخذ الأيسر وسحجات باليدين والقدمين.
٣ـ "علي ش غ ع" 29 سنة بجرح قطعي بالقدم اليسرى مع اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصطدام موتوسيكل الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بالدقهلية العمود الفقري تصادم موتوسيكلات محافظة الدقهلية مستشفي أجا المركزي

مواد متعلقة

قبل مواجهة الليلة، أكبر فوز للأهلي في شباك دجلة

تحت شعار صحتك أولوية، قافلة طبية مجانية لخدمة العاملين بمديرية العمل بالإسماعيلية

العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تشارك في منتدى مستقبل العقار بالرياض

قضايا الدولة الدرع والسيف القانوني للدولة، ندوة للهيئة بمعرض الكتاب الخميس
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج على هذه السواحل

شوبير وبن شرقي الأبرز، بدلاء الأهلي أمام وادي دجلة في الدوري الممتاز

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مطروح الدولي

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

محامي صغير الإسماعيلية: نثق في قضاء مصر العادل لتحقيق القصاص لموكلي

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

حبس المتهمين في واقعة التعدي على الجيران بالفأس بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

مذكرة تفاهم بين الغرف العربية واتحاد الذكاء الاصطناعي والبرمجة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الأرز واللحمة وعلاقته بالترقية في العمل

أفضل أوقات الاستغفار وصيغه المأثورة وفوائده

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية