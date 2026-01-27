قضايا الدولة الدرع والسيف القانوني للدولة، ندوة للهيئة بمعرض الكتاب الخميس

18 حجم الخط

تعقد هيئة قضايا الدولة بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، يوم الخميس، بالقاعة الرئيسية بلازا ١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا ندوة تحت عنوان ( قضايا الدولة الدرع والسيف القانوني للدولة) بحضور المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة.

يدير الندوة المستشار محمد عامر أمين عام هيئة قضايا الدولة.

الطرق القانونية التى تسلكها الهيئة في الدفاع عن الدولة

وتتناول الندوة الطرق القانونية التى تسلكها الهيئة في الدفاع عن الدولة في الداخل والخارج بما يضمن المراكز القانونية لها وحماية المال العام.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

اليوبيل القرمزي لهيئة قضايا الدولة

وفي سياق متصل، تحتفل هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، بيوبيلها القرمزي، لمرور 150 عامًا – قرن ونصف من الزمان - على تاريخ تأسيسها سنة 1876م، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، في احتفالية تاريخية بفندق تريومف - بالقاهرة الجديدة.

بحضور كبار رجال الدولة، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وسفراء الدول العربية والأفريقية، ونخبة من الرموز السياسية والإعلامية.

من أبرز فعاليات الحفل:

تكريم بعض من رموز الهيئة.

حفل موسيقي ضخم يحييه الموسيقار العالمي عمر خيرت.

