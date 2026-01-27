الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحت شعار صحتك أولوية، قافلة طبية مجانية لخدمة العاملين بمديرية العمل بالإسماعيلية

جانب من القافلة،
جانب من القافلة، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت مديرية العمل، في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، عن انطلاق قافلة طبية موسعة تستهدف تقديم الكشف الطبي المجاني للمترددين من طالبي الخدمات بالمديرية، وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية. 

بعد تنفيذها لمدة شهر، مجمع الإسماعيلية الإعلامي ينهي حملة التوعية السكانية (صور)

اليوم، الجنايات تواصل محاكمة قاتل صغير الإسماعيلية

تقديم الدعم الصحي المباشر للجمهور 

وأوضح الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل، أن القافلة تأتي ضمن خطة متكاملة لتقديم الدعم الصحي المباشر لجمهور المديرية. 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

تخصصات متنوعة بالقافلة 

مشيرًا إلى أن القافلة تضم نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة بمديرية الشؤون الصحية، وتشمل خدماتها الكشف عن مرضي السكر والضغط، وفحص الاعتلال الكلوي والدهون الثلاثية.

 

تقديم الخدمة بأعلى مستوى 

 

وأضاف أن العمل يجري على قدم وساق لضمان تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الجودة والتنظيم، حيث تم تخصيص أماكن مجهزة لاستقبال المواطنين وتسهيل إجراءات الكشف الطبي عليهم، بالتوازي مع إنهائهم لمعاملاتهم داخل مكاتب المديرية.

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

وتأتي القافلة الطبية في إطار التعاون المشترك بين مديريتي العمل والشؤون الصحية؛ بهدف تقديم خدمات صحية مجانية تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم جهود الدولة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. 

 

وعلى صعيد أخر كانت قد أطلقت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، فعاليات البرنامج التدريبي على مهنة الخياطة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتعاون مع إحدى الشركة بـالمنطقة الحرة العامة، وذلك في إطار مبادرة توفير 75 ألف فرصة تدريبية، التي أطلقتها وزارة العمل لتوفير فرص تدريبية للشباب في عدة تخصصات. 

 

تأهيل المتدربين لسوق العمل 

 

ويستهدف البرنامج تأهيل المتدربين بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة وجاهزة للالتحاق بسوق العمل عقب اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، وفقًا لمتطلبات الوظائف المتاحة فعليًا داخل داخل صالات الإنتاج، من خلال التدريب العملي المباشر، واكتساب المهارات الفنية والمهنية اللازمة للعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة، باستخدام أحدث نظم وأساليب الإنتاج. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرعاية الصحية الكوادر الطبية الكشف الطبي المجاني قافلة طبية مجانية محافظة الإسماعيلية مديرية العمل بالإسماعيلية

مواد متعلقة

بعد تنفيذها لمدة شهر، مجمع الإسماعيلية الإعلامي ينهي حملة التوعية السكانية (صور)

اليوم، الجنايات تواصل محاكمة قاتل صغير الإسماعيلية

نجل الضابط محمد الغزالي يروي بطولات والده في التصدي للإنجليز بالإسماعيلية (فيديو وصور)

استرداد 533 فدانا من أراضي الدولة بالإسماعيلية (صور)
ads

الأكثر قراءة

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مطروح الدولي

كرة اليد، الجزائر تفوز على أنجولا في كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

مجلس الوزراء يوضح حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين

التقرير السري لحكومة مدبولي

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

كرة اليد، الجزائر تنتظر هدية الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل أوقات الاستغفار وصيغه المأثورة وفوائده

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية