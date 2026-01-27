تحت شعار صحتك أولوية، قافلة طبية مجانية لخدمة العاملين بمديرية العمل بالإسماعيلية

18 حجم الخط

أعلنت مديرية العمل، في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، عن انطلاق قافلة طبية موسعة تستهدف تقديم الكشف الطبي المجاني للمترددين من طالبي الخدمات بالمديرية، وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية.

تقديم الدعم الصحي المباشر للجمهور

وأوضح الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل، أن القافلة تأتي ضمن خطة متكاملة لتقديم الدعم الصحي المباشر لجمهور المديرية.

جانب من القافلة، فيتو

تخصصات متنوعة بالقافلة

مشيرًا إلى أن القافلة تضم نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة بمديرية الشؤون الصحية، وتشمل خدماتها الكشف عن مرضي السكر والضغط، وفحص الاعتلال الكلوي والدهون الثلاثية.

تقديم الخدمة بأعلى مستوى

وأضاف أن العمل يجري على قدم وساق لضمان تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الجودة والتنظيم، حيث تم تخصيص أماكن مجهزة لاستقبال المواطنين وتسهيل إجراءات الكشف الطبي عليهم، بالتوازي مع إنهائهم لمعاملاتهم داخل مكاتب المديرية.

جانب من القافلة، فيتو

وتأتي القافلة الطبية في إطار التعاون المشترك بين مديريتي العمل والشؤون الصحية؛ بهدف تقديم خدمات صحية مجانية تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم جهود الدولة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وعلى صعيد أخر كانت قد أطلقت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، فعاليات البرنامج التدريبي على مهنة الخياطة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتعاون مع إحدى الشركة بـالمنطقة الحرة العامة، وذلك في إطار مبادرة توفير 75 ألف فرصة تدريبية، التي أطلقتها وزارة العمل لتوفير فرص تدريبية للشباب في عدة تخصصات.

تأهيل المتدربين لسوق العمل

ويستهدف البرنامج تأهيل المتدربين بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة وجاهزة للالتحاق بسوق العمل عقب اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، وفقًا لمتطلبات الوظائف المتاحة فعليًا داخل داخل صالات الإنتاج، من خلال التدريب العملي المباشر، واكتساب المهارات الفنية والمهنية اللازمة للعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة، باستخدام أحدث نظم وأساليب الإنتاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.