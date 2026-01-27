ما أحوج السينما المصرية لآسيا ورمسيس نجيب!

الفن وسنينه

المنتج في رأيي هو الأصل في العملية الفنية، فهو ليس مجرد مصدر للتمويل فقط، بل يجب أن يكون صاحب رؤية وفكر ونظرة مستقبلية، لا يكون هاجسه الأساسي الربح المادي فقط! بل هو فنان عاشق للفن وللسينما، ملم بكل عناصر العمل الفني ومراحله، ويا حبذا لو تدرج فيه وعمل ونجح وأبدع وتبنى موضوعات مهمة تمس الناس وتعبر عنهم..



وقد زخرت السينما المصرية عبر تاريخها الطويل خاصةً في عصورها الذهبية في الخمسينيات والستينيات بمجموعة من المنتجين العظام المخلصين لها، الذين أعطوها كل جهدهم وفكرهم وأموالهم، فأعتطهم النجاح والشهرة وحب الناس والتاريخ، فمن منا لا يتذكر أفلام خالدة مثل زقاق المدق، وإسلاماه، الوسادة الخالية، رد قلبي، الناصر صلاح الدين ومنتجين استثنائيين مثل رمسيس نجيب، آسيا داغر، حلمي رفلة، حسن رمزي.



ولكن بعد رحيل هولاء الأساطير، ابتليت السينما بأجيال من منتجين لا علاقة لمعظمهم بهذه المهنة الرفيعة من قريب أو من بعيد، دخلاء عليها دوافعهم الأساسية الكسب المادي السريع أولًا وأشياء أخرى بعيدة تمامًا عن الفن.

ومن ثم جاءت غالبية أفلامهم دون المستوى من نوعية أفلام المقاولات والعري والابتذال وكل النوعيات التي جعلت السينما المصرية تعيش أسوأ عصورها منذ فترة التسعينيات حتى الآن! رغم محاولات البعض القليلة لاستعادة أمجادها السابقة ولكن هيهات هيهات.

العميدة والفرعون

أسيا داغر، لقبت بعميدة المنتجين ورائدة الفيلم التاريخي، حيث كانت من أوائل من أسسوا شركات إنتاج سينمائي، لوتس فيلم عام 1927، التي أنتجت عددا من الأفلام المهمة والجريئة منها أمير الانتقام، حياة أو موت، رد قلبي، الناصر صلاح الدين، والذي أعلنت إفلاسها بسببه! حيث بلغت تكلفته نحو 200 ألف جنيه عام 1963 وهو رقم خرافي وقياسي في ذلك الوقت ولم يحقق سوى نصفهم فقط إيرادات.



كما كان لهذه المنتجة العظيمة دور كبير في اكتشاف وتقديم عدد من أبرز الفنانين مثل صباح، صلاح نظمي، فاتن حمامة كبطلة لأول مرة، والمخرجين مثل بركات، حسن الإمام، عز الدين ذو الفقار، كمال الشيخ، والمعروف أن آسيا من أصل لبناني ورغم جدراتها وتاريخها كمنتجة وإقدامها على تقديم روايات كبار الأدباء كيوسف السباعي وإحسان عبد القدوس لم تكن تجيد القراءة والكتابة.



يعتبره الكثيرون أعظم منتج في تاريخ السينما المصرية، وأكثرهم غزارة في الإنتاج ب 70 فيلما ويلقب بعدة ألقاب منها فرعون الإنتاج، صانع النجوم، إنه المنتج النجم الفنان رمسيس نجيب، صاحب أكبر عدد من الأفلام ضمن أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية منها الوسادة الخالية، زقاق المدق، الزوجة الثانية، الخيط الرفيع، الحب الضائع، كما كان أكثر من اكتشف.

وقدم وصنع نجومًا مثل نادية لطفي، محمود ياسين، محمود عبد العزيز، نجلاء فتحي، لبنى عبد العزيز التي قدمها في فيلم الوسادة الخالية مع العندليب عبد الحليم حافظ ثم تزوجها وأنتج لها عددا من الأفلام مثل غرام الأسياد، وإسلاماه، آه من حواء..

وكان رمسيس نجيب متعدد المواهب، فكان منتجًا، وكاتبا لقصص وسيناريوهات عدد من الأفلام مثل جعلوني مجرما، الرصاصة لا تزال في جيبي، حتى أخر العمر، ومخرجًا لأفلام هدى، بهية، غرام الأسياد.

رفلة والنصر

من المنتجين الكبار الفنانين أيضًا حلمي رفلة الذي كان بالأساس ماكيير لأفلام أم كلثوم! درس الماكياج في فرنسا بجانب التصوير والإخراج، فأخرج أفلاما جيدة منها فتى أحلامي ومعبودة الجماهير لعبد الحليم، ألمظ وعبده الحامولي، كما كتب أفلام منها حب وجنون، عاشق الروح، هذه بالطبع بالإضافة لإنتاجه مجموعة من الأفلام الرائعة احنا التلامذة، امراة في الطريق، نهر الحب.



و حسن رمزي صاحب شركة 'أفلام النصر' التي هي من علامات الإنتاج في السينما المصرية بأفلام كبيرة منها سيدة القصر، المرأة المجهولة، غروب وشروق، كما أخرج أفلاما كخاتم سليمان، انتصار الحب، امرأتان، وألف أعمالًا منها الليالي الدافئة، الرداء الأبيض، وهو والد المنتج والموزع الراحل الكبير محمد حسن رمزي والفنانة الجميلة هدى رمزي وجد الفنان شريف رمزي والمنتجة شهد رمزي.

راقصة وصاحب كباريه ونصاب

للأسف هؤلاء المنتجون العظام الذين ذكرناهم من الصعب أن يتكرروا، ولو بحثنا في المهن الأصلية لأغلب الذين اقتحموا مجال الإنتاج السينمائي منذ حقبة التسعينيات حتى الآن، سنكتشف حقائق مذهلة وصادمة! فسنجد من بينهم الراقصة غير المشهورة التي تزوجت مخرجًا لكي تمثل! وزميلتها الراقصة المشهورة التي أنتجت لنفسها عدة أفلام لم تحقق شيئا.



وصاحب الكباريه الذي أنتج عدد قليل من الأفلام أحدها بطولة النجم الراحل محمود عبد العزيز، وتاجر الأدوات الكهربائية الذي أظلم السينما بعدد من أفلام المقاولات! وبائع الأدوات الصحية الذي أنتج فيلم للنقيب الحالي لإحدى النقابات الفنية..

وكذلك من الذين حسبوا بالخطأ على منتجي السينما وليس لهم علاقة بها وفشلوا فشلًا ذريعا، لاعب الكرة الشهير المعتزل، والتاجر صاحب أكبر رصيد من أفلام المقاولات، ومن أحدث الدخلاء على الإنتاج السينمائي والذين أساءوا للسينما شخص نصب على عدد من حاجزي شاليهات بمدينة ساحلية وإستولى على مائة مليون جنيه منهم، اقتحم بهم مجال الإنتاج بأفلام رديئة كان مصيرها الفشل المحتوم في شباك التذاكر وتم القبض!

