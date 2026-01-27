الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 76 ألف كيس كركديه فاسد قبل طرحها في أسواق الفيوم

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة من مديرية التموين تمكنت اليوم الثلاثاء من ضبط مركز تعبئة وتغليف به 76000 ألف كيس كركديه فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي لانتهاء فترة صلاحيته طبقا لتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية المدون على كل عبوة، وتم طمس تاريخ الانتاج الفعلي لتاريخ آخر ممتد الصلاحية لغش وخداع المواطنين.

نتائج الحملة علي المحال التجارية

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت أيضا من ضبط 130 عبوة مشروبات غازيه ومقرمشات سناكس  غير صالحة للاستهلاك، كما ضبطت 105 عبوة  سلع غذائية عبارة عن مشروبات غازية ومقرمشات سناكس فاسدة، و55 كيلو جرام لحوم مفرومة بأحد المطاعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحررت  15 محضر عدم إعلان عن اسعار لأنشطة مختلفة، ومحضرين غلق بقالة تموينية في مواعيد العمل الرسمية، ومحضر عدم وجود شهادة صحية.

تكثيف الحملات على الأسواق 

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة له بتكثيف الحملات علي المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تحرير 66 مخالفة تموينية للمخابز في حملة مكبرة بالفيوم

تحرير 119 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالفيوم

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر لضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية اسواق الفيوم الخضار والفاكهــة المخابز البلدية والسياحية اللحوم البلدية الطازجة تكثيف الحملات على الأسواق غير صالح للاستهلاك الآدمي مستودعات البوتاجاز وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

يمامة يعلن عدم ترشحه لرئاسة الوفد ويؤكد: أديت الأمانة وسلمت الحزب مستقرًا

ضحايا الموازنة، فاتورة الإصلاح الاقتصادي المزعوم تطارد الفقراء.. وهكذا تحوّلت الموازنة العامة من أداة إنقاذ إلى عبء على المواطن البسيط

هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يوضح الأحكام الشرعية (فيديو)

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع

زاد العقول والقلوب!

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

بسبب السرعة الزائدة، انقلاب سيارة على كورنيش مطروح

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

التقرير السري لحكومة مدبولي

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مطروح الدولي

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية