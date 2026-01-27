ضبط 76 ألف كيس كركديه فاسد قبل طرحها في أسواق الفيوم

18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة من مديرية التموين تمكنت اليوم الثلاثاء من ضبط مركز تعبئة وتغليف به 76000 ألف كيس كركديه فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي لانتهاء فترة صلاحيته طبقا لتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية المدون على كل عبوة، وتم طمس تاريخ الانتاج الفعلي لتاريخ آخر ممتد الصلاحية لغش وخداع المواطنين.

نتائج الحملة علي المحال التجارية

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت أيضا من ضبط 130 عبوة مشروبات غازيه ومقرمشات سناكس غير صالحة للاستهلاك، كما ضبطت 105 عبوة سلع غذائية عبارة عن مشروبات غازية ومقرمشات سناكس فاسدة، و55 كيلو جرام لحوم مفرومة بأحد المطاعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحررت 15 محضر عدم إعلان عن اسعار لأنشطة مختلفة، ومحضرين غلق بقالة تموينية في مواعيد العمل الرسمية، ومحضر عدم وجود شهادة صحية.

تكثيف الحملات على الأسواق

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة له بتكثيف الحملات علي المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر لضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

